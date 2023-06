Di María dejó la Juventus: ¿Se va con Messi?

Mediante un posteo en sus redes sociales, Ángel Di María anunció que no continuará en la Juventus, poniendo punto final a su ciclo luego de una temporada. “He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para que el club siga ganando títulos, pero no ha sido posible”, expresó Fideo.

El atacante de 35 años llegó luego de cumplir una gran etapa en el PSG y, si bien el rendimiento fue regular, la Juventus estuvo lejos de sumar un título en este 2022-23. Jugó 40 partidos, marcó ocho goles y siete asistencias. Además, se suma a la quita de puntos que sufrió el club que lo dejó fuera de la próxima Champions League e hizo que la institución se libere de varios jugadores.

“He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para que el club siga ganando títulos, pero no ha sido posible. Me voy con el sabor amargo de no haberlo logrado, pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte. Gracias a todos mis compañeros por el cariño que me han mostrado desde el primer día, siempre me he sentido como en casa. Un gran saludo a todos los jugadores de la Juventus por su cariño diario. Un fuerte abrazo. Los llevo en mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram.