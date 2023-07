Goleada y fiesta en la despedida de la Selección

La Selección Femenina de fútbol goleó 4 a 0 a Perú en su último partido en Argentina, antes de ir al Mundial Nueva Zelanda/Australia. Los goles de Larroquette, Banini, Rodríguez y Gómez Ares se festejaron ante un estadio casi repleto.

Las dirigidas por Portanova siguen de buena racha llegando al mundial invictas. Un nuevo triunfo ante la Selección de Perú les da un envión para afrontar el desafío más grande: ganar el primer partido mundialista.

En un grupo complejo, las chicas argentinas están enfocadas en el objetivo de ser competitivas y lograr en esta cuarta participación conseguir una victoria y soñar con una posible clasificación.

El mundial comienza el jueves 20 con el partido de Nueva Zelanda frente a Noruega a las 4 AM. Argentina debuta el 24/07 a las 03 AM ante Italia, luego juegan el 27/07 a las 21:00 contra Sudáfrica y el último partido de la fase de grupos es ante la potencia Suecia el 2/08 a las 4 AM.