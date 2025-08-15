Neuquén ya tiene a sus candidatos de La Libertad Avanza para el Congreso

Con el objetivo de consolidar su presencia en el Congreso nacional y en el territorio neuquino, La Libertad Avanza (LLA) oficializó este viernes a sus candidatos para las próximas elecciones legislativas. Nadia Márquez y Pablo Cervi liderarán la fórmula para el Senado, mientras que Gastón Riesco encabezará la lista de Diputados.

La confirmación se dio tras la aprobación del congreso partidario y marca una jugada clave del espacio, que apuesta por la combinación de referentes con experiencia legislativa y nuevas figuras con proyección política.

“Son tiempos de hombres y mujeres que transformen el país, basta de las mismas políticas que nos llevaron al borde del precipicio”, expresó Márquez, presidenta del partido y actual diputada nacional, al anunciar su candidatura a senadora.

La legisladora subrayó la importancia de acompañar el proyecto del presidente Javier Milei: “Este es un momento histórico para nuestro país y para nuestra provincia. Nuestra tarea es clara: debemos acompañar el proyecto de transformación que lidera el presidente Milei y ser leales a los principios que nos trajeron hasta acá”.

Márquez también destacó la necesidad de promover nuevos liderazgos: “Es tiempo de potenciar a nuevos hombres y mujeres que, con ideas frescas y con un profundo compromiso, transformarán el país y la provincia”.

La lista al Senado se completa con Sofía Ayala, referente de Plottier, y Andrés Ros, secretario político de LLA-Neuquén.

Para la Cámara de Diputados de la Nación, el partido postuló a Gastón Riesco como primer candidato. Lo acompañarán Soledad Mondaca, de Rincón de los Sauces, y Carlos Joaquín Figueroa, de Cutral Co.

La nómina se completa con Alejandra Durdos (vicepresidenta de LLA-Neuquén), Nicolás Montero (concejal de Neuquén) y Luz Ricardes (referente de Villa La Angostura).

Con la combinación de nombres conocidos y nuevos aspirantes, La Libertad Avanza busca posicionarse como una fuerza competitiva en Neuquén y obtener una representación significativa en el Congreso, respaldando las políticas del gobierno nacional.