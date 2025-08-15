En un final increíble, Tigre se lo dio vuelta a Racing en apenas 3 minutos y le terminó ganando a Racing, en Avellaneda, por 2 a 1 en el cierre del viernes por la fecha 5 del Clausura 2025.

La Academia jugó todo el complemento en inferioridad numérica porque Franco Pardo vio dos amarillas en un lapso de 6 minutos, dejando al dueño de casa con uno menos a los 9 por infracciones sobre Ignacio Russo.

Pero el Matador cambio de actitud entre una etapa y la otra a partir del gol de Adrián Balboa a los 43 minutos del primer tiempo. Obligados, los dirigidos por Diego Dabove abandonaron la actitud pasiva de la primera parte y comenzaron a manejar la pelota. Con superioridad numérica, todo eso se hizo más notable y Racing no atacó nunca más.

Cierto es que los equipos se construyen desde los nombres y tal vez eso haya conspirado en contra de un dueño de casa que no generó peligro hasta casi el pitazo final de la primera parte. La presencia de dos números 9 como Tomás Conechny y Adrián Balboa generó expectativa y se terminó cumpliendo en el minuto 43, tras una gran definición del ex Unión de Santa Fe con apodo de boxeador de televisión.

Balboa disimuló el presente de la Academia dirigida por Gustavo Costas que suma varios partidos en los que no acumula muchos méritos ofensivos, tampoco con la presencia de todos sus titulares.

De locos

Los últimos cinco minutos reservaron el desenlace del partido como casi nunca antes. Primero el penal de VAR por agarrón de Gabriel Rojas sobre Oviedo a la salida de un tiro de esquina para Tigre. Braian Martínez se hizo cargo de la ejecución y lo empató ante Gabriel Arias. Mientras, con otro pésimo comportamiento al otro lado de la línea, Gustavo Costas terminó viendo la roja.

Apenas tres minutos, más tarde, la definición de Russo para terminar de hacer estallar al banco de la Academia. Buen desborde de Martínez por la izquierda y el centro al punto penal que conectó con la cabeza de Russo.

45+5 Gol de Tigre. Desborde de Martínez por izquierda, centro al punto penal que es conectado por Russo de cabeza para el 2 a 1 final.

44 Minutos del segundo tiempo. Martinez patea el penal para Tigre. Gol del Matador.

40 Minutos del segundo tiempo. Penal para Tigre. Rojas toma a Oviedo cuando va a buscar el cabezazo. Herrera sanciona penal en la jugada del tiro de esquina. Otro mal comportamiento de Costas en el banco de la Academia.

35 Minutos del segndo tiempo. Tiro de esquina para Tigre desde la izquierda. Sale mal Arias, lo anticipan y la pelota sale por pocos centímetros sobre el travesaño. Agarrones varios dentro del área, queda Rojas tirado en el área de racing y da tiempo al llamado del VAR. Herrera revisa la jugada.

33 Minutos del segundo tiempo. Tigre reclamó penal por una infracción de Di Cesare. El VAR no llamó a Herrera.

32 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Tigre Braian Martínez por Leyes.

30 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Racing, ingresó Agustín Almendra por Sánchez.

22 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en Racing ingresaron Adrián Martínez por Balboa y Gabriel Rojas por Conechny.

15 Minutos del complemento. Remate de Barrios de larga distancia para Racing. Se fue cerca la pelota.

12 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en Tigre, Elias Cabrera por Rivero y Alfio Oviedo por Medina.

10 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Racing ingresó Marco Di Cesare y se retiró Torres.

9 Minutos del segundo tiempo. Expulsado Pardo por doble amarilla. Falta similar sobre Russo, de espaldas y peligroso. Nada que protestar por parte del local.

4 Minutos del segundo tiempo. Se invierten los roles. Ahora es Tigre el que intenta hacerse fuerte a partir de la tenencia de pelota.

3 Minutos del segundo tiempo. Amonestado Pardo en la Academia por infracción sobre Russo.

Cambios para iniciar el complemento para Racing. Se retiro Zuculini e ingresó Martín Barrios. Estaba pautado pensando en llegara con ritmo para la eliminatoria con Peñarol.

22:05 Comenzó el segundo tiempo

Acciones del primer tiempo

43 Minutos. Gol de Racing. Adrián Balboa.

32 Minutos. Conechny de media vuelta dentro del área para Racing, después de una segunda jugada de tiro de esquina. Poco brillo, todo muy forzado. El remate se fue ancho.

22 Minutos. Partido de trámite deslucido. Mal los dos equipos. Nadie logra romper líneas con un pase, mucho menos con una gambeta.

10 Minutos. Tigre llega mano a mano contra Arias. Russo pierde el duelo contra Arias. Se invalida por posición adelantada, aunque si hubiera terminado en gol, el VAR iba a tener que convalidar el 1 a 0. El arquero salvó a un Racing que asume el protagonismo más por obligación que con argumentos.

3 Minutos. Césped impecable, como para ver un gran partido.

21 horas. Comenzó el partido

Gustavo Costas guarda algunos de sus mejores nombres para el miércoles. El neuquino Gabriel Arias en el arco será uno de los más experimentados que marcará el presente en el duelo de la zona A, buscando sumar minutos, lo mismo que el capitán Bruno Zuculini, quien volvió en Montevideo a jugar después de un desgarro en tiempo récord y hace de todo para estar disponible contra los uruguayos.

La visita, por su parte, quiere dar el gol en el Cilindro y complicar todavía más la semana de Racing. Diego Dabove pone lo mejor disponible.

Formaciones

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García Basso, Facundo Mura; Bruno Zuculini, Ignacio Rodríguez, Elias Torres; Tomás Conechny y Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Santiago González, Erik River, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Sebastián Medina e Ignacio Russo.