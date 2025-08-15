La actualidad deportiva de Mauro Icardi goza de muy buena salud y el delantero argentino lo ratificó hoy, por la 2ª fecha de la Super Liga turca, en la que necesitó apenas 10 minutos para marcar en su regreso tras la lesión de la rodilla.

Noviembre del 2024 había sido la última presentación oficial del goleador con la camiseta del Galatasaray. Hoy, nueve meses después de aquel suceso, el ex Barcelona e Inter de Italia ingresó como alternativa ante el Karangümrük cuando su equipo se imponía 2 a 0 de local y selló el resultado, desatando el festejo de cara a los hinchas.

La relación del rosarino con los fans del Galatasaray siempre fue muy buena, aun en los tiempos donde fue más noticia por los hechos de la vida privada que por los deportivos.

Lo cierto es que el 9 regresó en los plazos normales para una rehabilitación de ligamentos cruzados en la rodilla y lo hizo de muy buena forma en el 3 a 0 final. Ya en los movimientos precompetitivos, el ida y vuelta con los turcos dejó en claro que el amor con el jugador seguía intacto.

“El rey ha vuelto”, tituló el portal oficial del club Galatasaray que al mismo tiempo ya ha iniciado negociaciones para renovarle el contrato por dos temporadas más.

Números impresionantes

Icardi lleva en el Galatasaray 61 goles en 87 partidos, además de haber servido 22 asistencias. Su contrato actual vence en diciembre de 2026 y es intención de la institución llevarlo hasta fines del 2028 por un número millonario que sacudirá el mercado en las próximas semanas.

El máximo desafío del jugador para la presente temporada será llevar a su club lo más lejos posibles en las competiciones europeas.