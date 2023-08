Argentina en cuartos de la mano del neuquino Santángelo

La Selección Argentina masculina universitaria se metió entre los ocho mejores de los Juegos Mundiales de Chengdu que se llevan acabo en China. El elenco que conduce el neuquino Mauricio "Boti" Santángelo derrotó a Mongolia por 89-71 en la última fecha de la fase de grupos y finalizó invicto la primera etapa del certamen. Mañana miércoles, desde las 4 hora de nuestro país, enfrentarán a Lituania por los cuartos de final.

Argentina se impuso con parciales de 16-16, 25-19, 22-12 y 26-24 ante un rival que llegaba al partido con récord de 1-1 y con chances de meterse en la próxima ronda. Mateo Chiarini, goleador del equipo y del partido, finalizó con 22 puntos y 4 rebotes, incluyendo 10/12 en tiros libres. Santiago Bruera sumó 19 unidades, con 3 rebotes y 1 tapa. Facundo Corvalán aportó 13. Argentina repartió 22 asistencias en 31 canastas y encestó 8/20 en triples.

Los once jugadores vieron acción, diez de ellos anotaron, entre los que jugaron, estuvieron el neuquino que militó la última temporada de la Liga Nacional en San Lorenzo de Almagro, Manuel Rodríguez Ortega y el ex Del Progreso de General Roca y Petrolero de Plaza Huincul, actualmente en San Isidro de Córdoba, Manuel Lambrisca.



De esta manera, la representación albiceleste cerraron la fase de grupos con registro de 3-0, incluyendo victorias sobre Sudáfrica, Rumanía y Mongolia. Los cruces en cuartos de final de Juegos Mundiales Universitarios que comienzan en la madrugada de este miércoles, serán: Brasil vs Rumanía, Argentina vs Lituania, Estados Unidos vs Corea y República Checa vs Finlandia.