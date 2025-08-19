¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 19 de Agosto, Neuquén, Argentina
Ciclogénesis: qué dice el pronóstico para Buenos Aires y el conurbano

Este martes se registraron fuertes lluvias y tormentas que afectaron al AMBA, generando complicaciones en el tránsito y la actividad cotidiana. Qué pasará el miércoles.

Por Redacción

Martes, 19 de agosto de 2025 a las 20:40
El pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de agosto.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa este martes 19 de agosto el paso de una nueva ciclogénesis, que se manifiesta con lluvias intensas y tormentas desde la madrugada, según reportan el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el sitio especializado Meteored. En este contexto, para la tarde y noche, ya no regían alertas meteorológicas para la Ciudad y el conurbano, aunque se prevén lluvias fuertes hacia el cierre de la jornada.

Tal como informaron los especialistas meteorológicos, el miércoles continuarán las precipitaciones, aunque serán más aisladas. Se esperan chaparrones durante la madrugada y lluvias dispersas en la mañana, mientras que la tarde presentará mejoras del clima, con cielo parcialmente despejado y vientos moderados. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 16 grados.

De acuerdo con las proyecciones del SMN, la estabilidad regresará a partir del jueves, con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. Se anticipa un leve descenso de las temperaturas, que se moverán entre 7 y 19 grados.

Por su parte, Meteored indica que se prevé lluvia débil durante toda la madrugada y la mañana del miércoles, hasta aproximadamente las 11. Desde el mediodía, las condiciones del clima mejorarían significativamente, permitiendo jornadas más soleadas y tranquilas para la región.

