¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 20 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ASUNCIÓN 2025

Panamericanos Junior: El voley playa argentino está en octavos con el neuquino Inostroza

El oriundo de Cutral Co junto al misionero Marcos González consiguieron dos victorias que le permiten acceder a la siguiente instancia, donde tendrán la posibilidad de ir por medalla.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 20:49
PUBLICIDAD
El neuquino Fausto Inostroza integrante de la dupla argentina de voley playa

La dupla masculina de Argentina conformada por el nativo de Cutral Co, Fausto Inostroza y el misionero Marcos González lograron el pase a los octavos de final en el torneo de voley playa al ganar sus partidos de hoy, en la segunda jornada de este deporte en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025, que tiene como escenario al estadio Pynandi, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo.

Ayer, los argentinos habían comenzado el día perdiendo ante los estadounidenses Gage Basey-Thomas Hurst por 21 a 16 y 21 a 12, pero por la tarde le ganaron a los ecuatorianos Isaac Jiménez-José Bowen por 21 a 9 y 21 a 16.

El oriundo de Cutral Co Fausto Inostroza, gran actuación para acceder a los octavos de final

Marcos González-Fausto Inostroza cerraron su participación en el Grupo B con un triunfo ante los cubanos Damián Gómez-Eblis Verane por 21 a 14 y 21 a 15, y mañana miércoles, a partir de las 9, enfrentarán en octavos de final a un rival que se definía en el último turno de la jornada de hoy.

En la rama femenina, las chicas, que ayer habían perdido sus dos partidos (ante Estados Unidos y Paraguay) en el último partido del Grupo A vencieron hoy a las nicaragüenses Nahima Silva-Norma Brenes por 21 a 13 y 21 a 10 y avanzaron a octavos de final, donde mañana, desde las 11.15 enfrentarán a Brasil.

Recordemos que ayer lunes las argentinas cayeron ante las estadounidenses Portia Sherman-Emma Donley por 21 a 18, 18 a 21, y frente a las paraguayas Fiorella Núñez-Denisse Álvarez por un ajustado 22 a 24, 21 a 15 y 15 a 11.

Festejan el misionero Marcos González y el neuquino Fausto Inostroza el pase a la siguiente instancia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD