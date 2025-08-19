Panamericanos Junior: El voley playa argentino está en octavos con el neuquino Inostroza

La dupla masculina de Argentina conformada por el nativo de Cutral Co, Fausto Inostroza y el misionero Marcos González lograron el pase a los octavos de final en el torneo de voley playa al ganar sus partidos de hoy, en la segunda jornada de este deporte en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025, que tiene como escenario al estadio Pynandi, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo.

Ayer, los argentinos habían comenzado el día perdiendo ante los estadounidenses Gage Basey-Thomas Hurst por 21 a 16 y 21 a 12, pero por la tarde le ganaron a los ecuatorianos Isaac Jiménez-José Bowen por 21 a 9 y 21 a 16.

El oriundo de Cutral Co Fausto Inostroza, gran actuación para acceder a los octavos de final

Marcos González-Fausto Inostroza cerraron su participación en el Grupo B con un triunfo ante los cubanos Damián Gómez-Eblis Verane por 21 a 14 y 21 a 15, y mañana miércoles, a partir de las 9, enfrentarán en octavos de final a un rival que se definía en el último turno de la jornada de hoy.

En la rama femenina, las chicas, que ayer habían perdido sus dos partidos (ante Estados Unidos y Paraguay) en el último partido del Grupo A vencieron hoy a las nicaragüenses Nahima Silva-Norma Brenes por 21 a 13 y 21 a 10 y avanzaron a octavos de final, donde mañana, desde las 11.15 enfrentarán a Brasil.

Recordemos que ayer lunes las argentinas cayeron ante las estadounidenses Portia Sherman-Emma Donley por 21 a 18, 18 a 21, y frente a las paraguayas Fiorella Núñez-Denisse Álvarez por un ajustado 22 a 24, 21 a 15 y 15 a 11.