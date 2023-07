Santángelo y Rodríguez, dos neuquinos de Selección

El entrenador de Biguá, Mauricio Santángelo, terminó de confirmar en la semana el plantel de jugadores de básquet U27 que representará a Argentina en los Juegos Mundiales Universitario de Chengdu, China, que iniciarán el próximo 28 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto.

En la lista dada a conocer hace unos días, aparece también el nombre de otro neuquino, Manuel Rodríguez Ortega, de buena temporada en San Lorenzo de Almagro. Otra de las caras conocidas en la nómina, es el actual jugador de San Isidro Manuel Lambrisca, con buen paso por Del Progreso y Petrolero.

Santángelo, que siempre estuvo en la órbita de la Confederación Argentina de Básquetbol, por sus experiencias con el U16 masculino y femenino argentino, como así también con la U 17 y 19 femeninas, terminó posicionándose dentro del staff de entrenadores que viajará a vivir la experiencia mundialista.

Si bien el certamen convivió con la incertidumbre y aplazamientos lógicos por la pandemia global, el comité organizador confirmó que la edición número 31° se pondría en marcha el 28 de julio. La decisión de posponer los Juegos se tomó con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de los atletas, el personal involucrado y del público en general.



Dentro de los requisitos establecidos por la Federación Internacional figuran tener entre 18 y 27 años, ser estudiante universitario de nivel superior público o privado y acreditar situación de alumno regular o graduado durante el último año.



Los entrenamientos previstos por los entrenadores nacionales, están previstos para el 18 de julio en las instalaciones de la Universidad de Nacional de La Plata. Luego de cumplir con las intensas jornadas de preparación, la delegación partirá el sábado 22 rumbo a China.



El equipo masculino estará compuesto por Mateo Chiarini, Agustín Barreiro y Bautista Lugarini. Completan el cuadro Manuel Lambrisca, Facundo Corvalán, Sebastián Ezequiel Lugo, Carlos Emanuel Buemo, Manuel Rodríguez Ortega, Enzo Mateo Filippetti Saturno, Santiago Bruera, Facundo Vázquez y Matías Carneglia.



En cuanto al plantel femenino estará conformado por 4 jugadoras de la preselección mayor como son Candela Gentinetta, Georgina Buzzetti, Magalí Vilches, Milagros Maza. A su lado estarán Agustina Marín, Amaiquén Siciliano, Delfina Saravia, Iara Navarro, Julia Centurión, Laila Raviolo, María Victoria Fux y Sofía Wolf.



Además del neuquino Santángelo que estará a cargo del selectivo masculino, el staff de entrenadores se completa con Ignacio Navazo, entrenador del selectivo femenino, Laura González como asistente, Gisela Marcos Castillo como preparadora física y Javier Orlandoni como jefe de equipo.



En el mundo del deporte de élite es indispensable resaltar la importancia de que deportistas profesionales se embarquen en la búsqueda de una formación académica. Más allá de su éxito en el campo de juego, estudiar una carrera brinda una serie de beneficios que contribuyen a su desarrollo integral como personas. El pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y el trabajo en equipo son habilidades que se adquieren y desarrollan a través de la educación. Estos conocimientos y competencia les permiten a los jugadores ser versátiles, adaptarse a diferentes situaciones y explorar nuevas perspectivas por fuera del básquet.



Selección Argentina Femenina – 5x5 Universitario

Georgina Buzzetti | Estudios Generales | Florida SouthWestern College

Candela Gentinetta | Medicina | UBA

Milagros Maza | Licenciatura en Informática | Siglo XXI (Córdoba)

Laila Raviolo | Licenciatura en Psicología | Universidad Nacional de La Plata

Magalí Vilches | Licenciatura en Administración | Siglo XXI

Sofía Wolf | Educación Física | Universidad Nacional de La Plata

Julia Centurión | Abogacía | Siglo XXI

María Victoria Fux | BS in Cyberpsychology | New Jersey Intitute of Technology

Agustina Marín | Licenciatura en Relaciones Públicas | Universidad John Kennedy

Iara Navarro | Business Administration | Lake Superior State University

Delfina Saravia | Diplomatura | Siglo XXI

Amaiquén Carol Siciliano | Bachelor Business Admnistration Marketing and Entrepreneurship | Bishops University



Selección Argentina Masculina – 5x5 Universitario

Manuel Lambrisca | Abogacía | Siglo XXI

Facundo Corvalán | Licenciatura en Relaciones Internacionales Comerciales | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Sebastián Ezequiel Lugo | Gestión del Deporte | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Mateo Chiarini | Licenciatura en Administración de Empresas | Siglo XXI

Carlos Emanuel Buemo | Licenciatura en Tursimo | Siglo XXI

Agustín Barreiro | Gestión del Deporte | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Manuel Rodríguez Ortega | Licenciatura en Higiene, Seguridad y Medial Ambiente del Trabajo | Siglo XXI

Enzo Mateo Filippetti Saturno | Licenciatura en Negocios Digitales | Blas Pascal

Bautista Lugarini | Gestión del Deporte | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Santiago Bruera | Martillero Público | Blas Pascal

Facundo Vázquez | Licenciatura en Administración de Empresas | Siglo XXI

Matías Carneglia | Licenciatura en Filosofía | Universidad de Mar del Plata