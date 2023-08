Scaloni dio la lista para el inicio de Eliminatorias

Inicia el camino rumbo al mundial de Canadá- Estados Unidos- México 2026 para el seleccionado Argentino Campeón del mundo. Lionel Scaloni dio la lista de convocados con miras a los duelos de Ecuador y Bolivia, por la fecha 1 y 2 de eliminatorios. Caras conocidas, y nuevos nombres para la renovación.

El jueves 7 ante Ecuador, y el martes 5, Argentina saltará al campo de juego en el Monumental y La Paz pensando iniciar con el pie derecho el camino rumbo al 2026, con una parada previa en la Copa América. La sorpresa de esta primera lista será el debut de Lucas Beltrán, quien luego de tener un gran torneo con River, fue vendido a la Florentina y ahora vestirá la celeste y blanca.

En el proceso de recambio, las caras nuevas son Marcos Senesi (Bournemouth) Walter Benítez (PSV Eindhover) Alan Velasco (FC Dallas) Bruno Zapelli y Lucas Esquivel, ambos en el Paranaense. Además, vuelven a estar Facundo Buonanotte (Brighton) y Garnacho (Manchester United)

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia — Selección Argentina (@Argentina) August 31, 2023

Como ausentes, Marcos Acuña es el más destacado producto de una lesión, se le suma Paulo Dybala, se confirma la salida definitiva de Alejandro “Papu” Gómez, más Ángel Correa, quien cambió de club y necesita sumar rodaje, al igual que Lo Celso.

La base de los campeones del mundo se mantiene, encabezado por Messi, Ángel Di María, Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Mac Allister, Enzo Fernández.

El jueves inicia el camino de la Conmebol donde Argentina recibe en el Monumental a Ecuador desde las 21hs en el Monumental, las entradas saldrán a la venta en la tarde del jueves, con 19 mil pesos el precio de la popular. Además se enfrentarán: Paraguay vs Perú, Colombia vs Venezuela. El viernes, Uruguay ante Chile, y Brasil vs Bolivia.