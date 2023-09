Ni Scaloni se salvó: "Gasté $900.000 en entradas"

El técnico argentino Lionel Scaloni no le escapó a ningún tema en la ronda de prensa.

Este jueves a las 21 la selección argentina debutará en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, cuando en el estadio Más Monumental de River Plate se mida con Ecuador. En la previa del primer partido oficial y con puntos en juego, el entrenador albiceleste Lionel Scaloni ofreció su habitual conferencia de prensa el día anterior al encuentro. Al director técnico se lo vio tranquilo, calmo, distendido y no le escapó a ningún tema como fue el valor de las entradas cuando fue consultado..

"Tuve que comprar 9 entradas. Gasté como 900.000 pesos. Después te muestro el recibo. Yo no soy nadie para poner el precio, pero por mí que la gente vaya gratis ¿Qué puedo hacer? Nada", comentó el nativo de Pujato cuando fue consultado sobre el costo de los boletos para observar a los actuales campeones del mundo.

Luego destacó el nivel de los futbolistas del plantel, al afirmar que "todos saben que tienen que defender sus lugares. Los jugadores saben que, si no compiten, vendrán otros y les sacarán el puesto”. Destacó el nivel de competencia del torneo y lo que les pide a los jugadores teniendo en cuenta la competencia interna que hay por la calidad de futbolistas.

“La charla que tuve con los jugadores se fue dando cuando llegó la mayoría. Dijimos que lo pasado ya está, que fue muy lindo, pero toca seguir. El ADN de los jugadores argentinos indica competir y ganar. Ahora será más complejo”, señaló en diálogo con los periodistas de medios de todo el país.

Consultado sobre el equipo titular que saldrá a la cancha este jueves desde las 21 en el estadio Monumental. Aclaró que “Yo lo tengo definido. No va a variar demasiado de lo que venimos haciendo. Los jugadores no me están dejando margen para cambiar demasiado”, explicó.

En tanto, sobre el rival de mañana opinó que “Ecuador es un equipo duro, que ha puesto a varios de sus rivales en posición incómoda. Va a ser un partido difícil”. “Tiene un entrenador con una línea de juego marcada. Los jugadores se conocen bastante. Lo digo de corazón, es una selección que nos puede poner en dificultades”,

En relación al plantel que orienta dijo que "Messi está bien y va a jugar todos los minutos que pueda jugar", en referencia a una posible participación del astro en el encuentro ante Bolivia, de visitante por la segunda fecha de Eliminatorias; sobre Lautaro Martínez y Julián Álvarez señaló: que "no recuerdo si Lautaro y Julián han jugado alguna vez juntos. Tienen características diferentes. Pero el equipo debe ser equilibrado. Dudo que ambos mañana jueguen juntos". Además, de Enzo Fernández señaló que en Chelsea "juega más adelantado y no descartamos que lo haga con nosotros también". Más adelante contó cómo se encuentra Lisandro Martínez, el defensor del Manchester United que llegó con una molestia por un golpe sufrido el fin de semana pasado. Comentó que "sufrió un problema en el pie, el que se había operado, sintió una molestia en la Premier y salió por precaución. No es necesario tomar riesgos con él, veremos cómo responde estos días".

"Valoramos positivamente que los jugadores cambien de club, porque suele ser para mejor. Tenemos una línea marcada de juego y les decimos a ellos que cuando llegan se saquen la camiseta de sus clubes y piensen en torno a la Selección", remarcó el santafesino.

El entrenador se mostró contento por poder volver a jugar de local y con la hinchada 'albiceleste'. Fue tajante en sus dichos: "Intentaremos no contagiarnos. Jugamos un partido importante mañana, es bueno ver siempre a la gente feliz y que el equipo les transmita algo", indicó. "El partido lo jugamos nosotros y vamos contra un buen equipo con un DT con una línea marcada. Es una Selección joven que tiene tiempo juntos, hemos visto que han puesto en dificultad a enormes selecciones",