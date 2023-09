Final inesperada en el US Open

No se dio la final soñada y esperada. Volvieron a fallar los pronósticos y la cátedra. Cuando todos preveían otro desenlace, el ruso Daniil Medvedev superó por 7-6 (3), 6-1, 3-6 y 6-3 al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, y jugará la final del US Open ante el serbio Novak Djokovic. Y mañana domingo buscará conseguir su segundo Grand Slam en Nueva York.

Tampoco hay que menospreciar y subestimar al jugador soviético. Se ubica tercero en el ranking de la ATP y tuvo un juego agresivo, ante un Alcaraz que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, Medvedev fue una pared en el Arthur Ashe Stadium y dijo presente en el Abierto de Los Estados Unidos para evitar que se repita el duelo de la final del Másters 1000 de Cincinnati, algo que todo el mundo esperaba ver.

En una semifinal donde el ruso dio la sorpresa venciendo por 7-6 (3), 6-1, 3-6 y 6-3 en 3 horas y 19 minutos al último campeón del certamen estadounidense y se verá las caras en una nueva final con Novak Djokovic, a quien venció en 2021 por el mismo torneo.

Por otra parte, el número dos del mundo el serbio Novak Djokovic buscará su 24º Grand Slam para igualar el legendario récord de Margaret Court en Nueva York, donde ya ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

El tenista balcánico superó por 6-3, 6-2 y 7-6 (4) a una de las revelaciones del certamen el norteamericano Ben Shelton, en los que fue el primer enfrentamiento entre ambos. Campeón en el Abierto de Australia y Roland Garros en este 2023, Djokovic tendrá una nueva oportunidad tras haberse perdido el Abierto de Estados Unidos en 2022 por no estar vacunado contra el Covid-19. De esta manera, con el triunfo del viernes, "Nole" ubicado en el puesto 2 del ranking mundial de la ATP, recuperará la cima a partir del próximo lunes sea cual fuere el resultado en la final del US Open y volverá a ubicarse en el primer puesto. Leyenda viviente, no hay ninguna duda.