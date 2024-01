Argentina le ganó 2-0 a Perú y lidera su grupo

En la segunda fecha del Grupo B del Preolímpico de Venezuela, la Selección Argentina Sub-23 enfrentará a Perú buscando su primera victoria. El partido se disputará en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia a las 20hs y es transmitido por DSports y TyC Sports.

Luego de rescatar un empate ante Paraguay en su primer partido gracias al gol de Luciano Gondou, el equipo argentino buscaba su primera victoria en el Preolímpico, un torneo que permite poco margen de error ya que solo los dos primeros de cada zona avanzarán al cuadrangular final que otorga los cupos para los Juegos Olímpicos de París.

Como en el duelo ante Paraguay, el conjunto albiceleste empezó mejor y buscó el partido desde el inicio. La historia empezó con polémica a los nueve minutos, cuando Marco Huaman impactó en un intento de despeje a Joaquín García, sin embargo el árbitro boliviano Gery Vargas no dio penal. Poco después, Cristian Medina lo tuvo tras una combinación con Thiago Almada, pero el arquero Diego Romero contuvo su remate.

Unos minutos después el elenco de Mascherano tendría una nueva chance a través de Medina, que pisó el área y sacó un fuerte disparo ante el que Romero se lució. Dos minutos después, otra polémica decisión arbitral: Santiago Castro conectó a la red un centro al área de Pablo Solari, pero el línea anuló el gol por offside de este último, algo que no se aprecia de ningún modo en la repetición. Recordemos que en esta competición no hay VAR.

¡UN OFFSIDE QUE NO EXISTIÓ! uD83DuDE31



El juez de línea y un insólito error: no convalidó este gol de Santi Castro por posición adelantada...



uD83CuDF99? @giraltpablo - @JPVarsky#PreolímpicoEnDSPORTS | #CONMEBOLPreolímpico pic.twitter.com/eK0Kc9juW9 — DSports (@DSports) January 24, 2024

Para colmo de males, a diez minutos del descanso Argentina sufrió la inesperada baja de Marco Di Césare, que debió salir por una lesión muscular. El primer tiempo se disolvió con un combinado nacional que mostró intenciones de seguir cerca del arco peruano, pero no pudo encontrar jugadas de peligro y, además, se vio visiblemente molesto por el gol anulado.

El segundo tiempo comenzó con todo para el equipo argentino, que recuperó rápido en el saque del medio peruano. La pelota le quedó a Solari, que sacó un remate lejano que Romero mandó al córner. Finalmente, a los 5 minutos llegó la gran chance para la Selección. Valentín Barco recuperó una pelota sobre la izquierda, se metió al área y fue derribado por Álvaro Rojas. Thiago Almada se hizo cargo del penal, poniendo el 1-0 con mucha calidad.

uD83DuDCF9uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Esta fue la jugada de Valentín Barco que terminó con el penal para Argentina.



¡El equipo de Mascherano le gana 1-0 a Perú!



uD83CuDF99?@giraltpablo - @JPVarsky#PreolímpicoEnDSPORTS | #CONMEBOLPreolímpico pic.twitter.com/HYo9duNuJO — DSports (@DSports) January 25, 2024

No sucedió mucho más después del 1-0, con Argentina intentando controlar el trámite con los ingresos de Federico Redondo y Juan Nardoni, pero sin generar peligro. Enfrente, un rival sin ideas ni iniciativa que llevó poco peligro y que, faltando cinco minutos recibió el golpe fina. Cuando parecía que el duelo terminaba así, una gran jugada colectiva sentenció el duelo: Nardoni trepó por la derecha y tiró un centro para Almada, quien con frialdad le entregó el gol a Luciano Gondou.

Este gran gol albiceleste estableció el 2-0 final para el equipo de Mascherano, que con este triunfo se ubica primero en el Grupo B por diferencia de gol, con 4 puntos. Tendrá libre la fecha que viene, y el próximo martes enfrentará a Chile en el tercero de sus partidos de la zona.

Formaciones

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Juan Sforza; Cristian Medina; Pablo Solari; Santiago Castro y Thiago Almada.

Perú: Diego Romero; Marco Huaman, Erick Noriega, Rafael Lutiger, Anderson Villacorta, Emilio Saba; Álvaro Rojas, Alessandro Burlamaqui; Diether Vásquez, Guillermo Larios y Juan Pablo Goicochea.

Goles: ST 51' Almada (p), 85' Gondou.



Amonestados: PT 37' Lutiger (PER), 39' Goicochea (PER), 75' Noriega (PER)



Cambios: PT 34' Luján por Di Césare (ARG), ST al inicio Nardoni y B. Rodríguez por Sforza y Medina (ARG), 53' Ascues, Guzmán y Flores por Vásquez, Rojas y Goicochea (PER), 61' Wisdom por Burlamaqui (PER), 68' Redondo por Solari (ARG), 72' Astudillo por Lutiger (PER), 83' Gondou por Castro (ARG).