El Motociclismo de Velocidad Sur correrá la tercera carrera del año

Este sábado 12 y domingo 13 de octubre, el Autódromo Parque Neuquén de Centenario será escenario de la tercera fecha del campeonato de Motociclismo de Velocidad Sur (MVS), que ha tenido en su temporada 43º muchas complicaciones, por diferentes cuestiones climáticas (viento, frío, lluvia, nieve) lo que ha ido en contra de la actividad y en el año apenas se han corrido dos fechas.

La actividad arrancará el sábado 12 a 18 con entrenamientos no oficiales para las categorías que compiten, alternando con las tandas no competitivas entrenamientos no oficiales para las categorías que compiten, alternando con las tandas no competitiva, también habrá track day, manejo inicial y avanzado, y tandas libres.

El costo de las entradas fue fijado en 5000 pesos en la puerta de ingreso al circuito y 4000 pesos si se adquieren en forma anticipada.

Las categorías que participarán este fin de semana

Grupo 1: Moto 4 (150 cc 4 T) Grupo 2: Moto 3 (250 cc 4 T); Súper Sport 300, Grupo 3: las motos de Alta Cilindrada: Stock (la categoría de iniciación en ese grupo), Súper Stock, SBK y la General Alta Cilindrada, todas con máquinas de hasta 1000 cm3.

En tanto, el Grupo 4: tandas y giros guiados para motociclistas " de calle", maquinas de alta cilindrada, parte de la Escuela que llevan adelante la Asociación Automovilística Centenario Competición por el circuito, la Federación Sur del Deporte Motor.

El titular de la categoría Armando Colomo estuvo en el programa Grito Sagrado que se emite por Canal 24/7 de Noticias, AM 550 La Primera y Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 del Grupo Prima Multimedios