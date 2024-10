Lionel Messi fue premiado por un reconocido diario madridista y habló del Mundial 2026

Lionel Messi fue premiado por el diario madridista Marca, por ser el jugador con más títulos en la historia del fútbol. El evento se realizó en Miami y el galardón fue entregado por el director del reconocido periódico español, Juan Ignacio Gallardo, y Jorge Mas, presidente de Inter Miami. El capitán de la selección Argentina habló de la posibilidad de llegar a jugar el Mundial 2026.

A la hora de recibir el coqueto galardón, Messi no fue esquivo a la "relación de hace años" que tiene con el diario español, que durante su etapa en el Barcelona le generó sus dolores de cabeza en aquellos años en que se enfrentaba (y generalmente vencía) al Real Madrid.

Sin embargo, el capitán argentino se mostró contento y honrado por este nuevo reconocimiento: "Estuvieron muy bien al elegir un argentino y un catalán. Son mis dos casas. Es donde soy feliz. Hoy también estamos en un lugar donde estamos muy felices. Sin conocerme, estuvieron muy acertados", resumió el '10'.

"Muchas gracias por este reconocimiento, tanto la obra como el dibujo. Sé que fue con mucho cariño por lo que me dijeron y le vamos a encontrar un lugarcito porque se lo merece", agradeció.

Durante la entrevista, el astro argentino reiteró lo que planteó a lo largo de toda su carrera: "No contabilizo los títulos. Sobre todo, los individuales". No obstante, y como viene sucediéndole en las presentaciones con la selección Argentina, mostró su emoción de lo cosechado en estos 20 años de carrera: "Fue espectacular ver el vídeo. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. También hemos pasado momentos complicados. No todo es bonito. Las decepciones me ayudaron a crecer", reconoció.

En esa línea, remarcó que le "encanta jugar al fútbol" y recordó su reciente actuación con Argentina: "Hace poco estuve en un Monumental repleto con Argentina, coreando mi nombre y el de mis compañeros. He pasado por muchas malas con Argentina y agradezco el momento que estoy viviendo ahora. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo. El amor que tengo por este deporte es muy grande", señaló.

Sobre su llegada a Inter Miami, aseguró: "Veníamos a hacer más grande a este club, no venía a retirarme. Tenemos la suerte de conseguir más títulos".

Messi habló de sus chances para jugar el Mundial 2026

Lionel Messi destacó que pudo cumplir todos sus sueños, y que logró "muchos más de lo que soñaba cuando chico". El capitán argentino dijo: "Dios me lo regaló. Pude conseguir el sueño más grande de un jugador que es un Mundial. Gané muchos títulos en el club de mi vida que es el Barcelona. También gané en Paris y ahora con Inter. Lucho con seguir consiguiendo muchas más cosas", aseguró el astro argentino a sus 37 años de edad, 46 títulos colectivos (clubes más selección) y 56 premios individuales (con 8 Balones de Oro).

uD83DuDEA8 Messi y el próximo Mundial: Esto dice Leo sobre la posibilidad de llegar a la cita de EEUU y México pic.twitter.com/7eCBE32SlI — MARCA (@marca) October 17, 2024

¿Mundial 2026?

"Las cosas pasan por alto y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no", concluyó Messi sobre su posible participación en la Copa del Mundo 2026.