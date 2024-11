Gallardo dio los concentrados de River para el duelo ante Banfield

En busca de dejar atrás la eliminación de la Copa Libertadores, River apunta a terminar el 2024 repuntando desde lo futbolístico. Con el chip nuevamente en la Liga Profesional, se confirmó la lista de concentrados de Marcelo Gallardo de cara al encuentro ante Banfield, mañana a las 18hs en el Monumental. El Muñeco, no obstante, guarda algunas incógnitas en el posible equipo para enfrentar al Taladro.

A pesar de que se especula con varios cambios en el equipo respecto del encuentro ante Atlético Mineiro, la convocatoria no presenta ninguna sorpresa. Daniel Zabala, que no había estado en la anterior, es el único retorno, en tanto que Ignacio Fernández tiene una distensión en el recto anterior izquierdo y, al igual que ante los brasileños, tampoco contará para Gallardo en este encuentro.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Banfield por la fecha 20 del Torneo LPF. uD83DuDCAA?#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/loVgVx1CR1 — River Plate (@RiverPlate) November 1, 2024

En cuanto a la posible formación, todavía hay dudas, aunque Gallardo retornaría al 4-2-3-1 y eso dejará afuera a Pablo Solari. Sin embargo, su reemplazante no está definido: tanto Manuel Lanzini como Claudio Echeverri podrían ocupar su puesto. Otra de las incógnitas es si Matías Kranevitter continúa como volante central o si Rodrigo Villagra aparece para reemplazarlo.

Por su parte, el neuquino Marcos Acuña podría salir del once para terminar de ponerse a punto tras su tendinitis en el isquiotibial, que si bien no le impidió estar en la vuelta ante Atlético Mineiro, lo cierto es que el lateral de la Selección Argentina no disputó ese encuentro en las mejores condiciones físicas. Su lugar, en ese caso, lo tomaría Enzo Díaz.

El posible once de Gallardo para el sábado

Con algunas incógnitas entre condición física y rendimientos, el probable equipo para enfrentar a Banfield lo compondrían Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Acuña o Enzo Díaz; Santiago Simón, Kranevitter o Villagra; Lanzini o Echeverri, Maximiliano Meza, Facundo Colidio y Miguel Borja.