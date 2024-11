Preocupación en la Scaloneta: Tagliafico y Cuti Romero podrían ser bajas ante Perú

Luego de la derrota ante Paraguay, la Selección Argentina ya está nuevamente en el país y apuntará los cañones al encuentro del martes frente a Perú en La Bombonera. De cara a ese partido, hay preocupación por Nicolás Tagliafico y Cristian Romero, que no terminaron bien anoche ante la Albirroja. Los dos defensores se harán estudios, y de confirmarse sus bajas representarán un dolor de cabeza para Lionel Scaloni, que deberá buscarles sustituto.

Por el lado de Tagliafico, el lateral terminó con mucho dolor en uno de sus hombros. Si bien se descarta una luxación, tuvo un golpe fuerte y podría derivar en un esguince que lo margine del encuentro con Perú. Por su parte, lo de Cuti es más complicado: viene con una lesión ligamentaria en uno de los dedos del pie derecho y se infiltró para jugar ante Paraguay, pero debió salir en el entretiempo. Luego de realizarse estudios, el cuerpo técnico determinará si se lo desafecta o no de la convocatoria.

LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN QUE ESTÁN EN DUDA ANTE PERÚ



uD83CuDF99? @gastonedul informó que Cuti Romero podría ser desafectado, de cara al choque del martes, dado que jugó infiltrado ante Paraguay y tuvo que ser reemplazado por Balerdi. Además, Nicolás Tagliafico terminó con un golpe… pic.twitter.com/p7d3W37WCj — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2024

Quiénes reemplazarían a Tagliafico y Cuti

En el caso del lateral del Lyon, su reemplazo no será un marcador de punta natural. Al no estar Marcos Acuña convocado, Scaloni no tiene allí un sustituto de las mismas características, por lo que el señalado para estar en el once sería Facundo Medina. El central del Lens francés fue citado de urgencia por los problemas físicos que marginaron a Lisandro Martínez (otro que podía ser lateral izquierdo) y tendría la chance ante Perú.

Por otra parte, si Romero no llega al duelo ante la Bicolor, quien pica en punta para ser titular es Leonardo Balerdi, que anoche lo sustituyó en el entretiempo. Entre los dos potenciales cambios para el martes no llegan a sumar 10 partidos en la Selección: el zaguero del Olympique de Marsella disputó ayer su cuarto encuentro, en tanto que Medina tiene sólo tres cotejos con la albiceleste.