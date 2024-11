El sanjuanino Leonardo Cobarrubia fue el ganador de la Vuelta al Valle

El sanjuanino Leonardo Cobarrubia que llegó como líder al capítulo final y mantuvo la ventaja fue el ganador de la 81° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo, que como todos los años tiene como sede central a Allen. El triunfador forma parte del equipo SEP San Juan.

El ciclista cuyano tuvo un rendimiento muy regular durante toda la semana. Se subió al podio en la mayoría de las pruebas al ser tercero en la segunda etapa en General Roca, ganó la tercera en Cervantes, también fue tercero en la modalidad contrarreloj en Cinco Saltos y fue tercero nuevamente en la quinta en Villa Regina. También se impuso en el prólogo el lunes en la previa al arranque de la competencia.

El ganador de la sexta y última etapa fue Juan Martín Echeverría del Red Integral Solution. Ayrton Trumpio (Estrella Roja de Viedma) y Juan Sosa (JC Competición) completaron el podio.Los tres junto a Alejandro Quilci (Colorshop), Pablo Reyes (Allen Pro) y Maximiliano Navarrete (Rigoberto) se fugaron del pelotón y llegaron a sacarle 45 segundos.

Cobarrubia y Sergio Fredes finalizaron junto al pelotón, no bonificaron y el del SEP San Juan mantuvo el segundo de diferencia en la general. Leandro Velardez fue el tercero.

El sanjuanino casi se baja de la Vuelta antes de viajar por un problema de salud pero se recuperó y ganó el premio máximo.

"No me imaginaba esto. Estuve cerca de no estar, pedí venir y el prólogo fue un golpe anímico importante", valoró.