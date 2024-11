Tercer triunfo en fila del Boca de Gago en la Liga Profesional

Continuidad para la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. Boca superó a Unión de Santa Fe 1-0 con un gol tempranero, y después supo controlar el cotejo para abrochar la tercera victoria en fila, y seguir soñando con la Copa Libertadores.

El mejor primer tiempo de la era Gago, donde tuvo la pelota , género por los costados, y controló las acciones ante un pálido Unión, que casi no pateo al arco.

El gol tempranero de Giménez posibilitó la tranquilidad, pero con el correr de los minutos fue perdiendo profundidad en ataque.

En el complemento, el Xeneize controló bien el cotejo, aún qué cedió notoriamente la pelota a un Tatengue sin muchas ideas para inquietar a Brey, espectador ilustre del cortejo.

Con el ingreso de Cavani pudo aumentar, junto a Janson y la distribución de Zenón. Lo mejor de Unión en ataque fue Balboa, que tuvo una que pasó apenas al lado del ángulo. Minutos más tarde Gamba metió un cabezazo que pasó cerca.

Con la victoria, Boca logró su tercera victoria en fila , y sigue sumando en la tabla general, y llega bien perfilado a la Copa Argentina, previamente visita a Huracán en Parque Patricios.

Boca vs. Unión, por la Liga Profesional: Formaciones y datos del partido.

3´Gol de Boca, gran desborde y jugada personal de Zeballos, que llegó al fondo y tiró el centro al segundo palo donde Milton Giménez no perdonó y de cabeza puso el 1-0.

Desborde de extremo, centro y gol del delantero. Gol con marca Gago. Excelente unipersonal de Zeballos. Milton Giménez estampó el 1-0 de Boca ante Unión.

Comenzó el partido Boca recibe a Unión en La Bombonera por la fecha 23 de la Liga Profesional.

Probables formaciones:

uD83DuDCCB ¡uD835uDDDFuD835uDDE2uD835uDDE6 uD835uDFEDuD835uDFED uD835uDDD7uD835uDDD8 #uD835uDDD5uD835uDDE2uD835uDDD6uD835uDDD4! uD83DuDC4A



Así formará el conjunto de Gago para recibir a Unión.

Boca:Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón; Kevin Zenón, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Nicolás Paz, Mateo del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira, Simón Rivero; Adrián Balboa y Jerónimo Dómina.

Datos del partido

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: La Bombonera.

LA PREVIA:

EL panorama para Fernando Gago no es muy alentador con relación al plantel, ya que cuenta con varias bajas para el duelo de esta noche: Advincula y Sarachi descartado por estar en la sus selecciones, y a ellos sumar las lesiones de Anselmino, Merentiel, Lema, Blondel y Medina.

Es por ello que dispondrá de 4 cambios con relación al triunfo ante Sarmiento en Junín: Marcos Rojo acompañaría a Jorge Nicolás Figal, sumando en los laterales a Lautaro Blanco y Juan Barinaga por los jugadores de selección.

Por el lado de Unión, el conjunto santafesino apunta a meterse en Copa Sudamericana. Está haciendo una buena campaña en la Liga Profesional donde está sexto con 36 y se mantiene con la misma cantidad de puntos que Boca en la general (7mo y 8vo con 56 unidades).

Llega de superar 1-0 a Atlético Tucumán, y tendrá las bajas de Nicolás Orsini y Claudio Corvalán, ambos por lesión. Nicolás Paz y Domina los remplazarán. Su último triunfo de visitante fue en la fecha 19; 2-3 ante Gimnasia en La Plata.