A cuatro años de su partida, el emotivo recuerdo a Diego Maradona

Se cumplen cuatro años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, símbolo de la argentinidad y principalmente del fútbol mundial. A sus 60 años, murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, en un estado de casi de inconciencia, y lejos de su familia. El mundo recordó y sigue recordando aquel momento, donde lloró la pelota.

Era el DT de Gimnasia, pero estaba lejos de poseer esa chispa propia característica, la deplorable imagen que dejó (de forma obligada) el día de su cumpleaños; totalmente sedado y sin saber dónde estaba, es el último recuerdo físico de Diego Maradona, figura que trascendió más allá de los futbolístico, y que se volvió en su símbolo hasta un religioso.

“Pelusa” Murió mientras se encontraba bajo una internación domiciliaria después de una intervención quirúrgicamente de urgencia en la Clínica Olivos por un hematoma subdural, estaba en su casa de Tigre, lejos de sus seres queridos, y según quienes lo asistían, sólo y de deprimidos.

Aquel 25 de noviembre del 2020, la pelota lloró a uno de sus amantes favoritos, el fútbol recordó masivamente la obra en el verde césped de quien enalteció con su zurda mágica la celeste y blanca, porque si decimos Maradora, decimos Argentina.

Es por ello que en un nuevo aniversario, la AFA sacó un emotivo video donde muestra imágenes inéditas, con goles, recordando el “Amor que te tiene este pueblo” acompañando con el relato del gol del siglo y cerrando con el clásico “Barrilete Cósmico”.

Cuatro años de amor inédito uD83DuDE4C



Nunca te olvidaremos, Diego uD83EuDE75uD83EuDD0D pic.twitter.com/b1EyLuV2Bg — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) November 25, 2024

La FIFA también hizo su recuerdo, no como futbolista sino en su faceta hincha, porque donde estaba la bandera argentina compitiendo, ya sea en el fútbol o en otro deporte, ahí estaba Maradona, y sigue estando, ya que no hay cancha del fútbol local que no tenga una bandera.

El día que la pelota lloró, el día que no hubo diferencias de camisetas, el día que se apagó la voz de quien luchaba por su pueblo, el día que D10s se fue físicamente, que se volvió eterno. Citando a los murales populares y maradoneados: "Cómo extraño al Diego”.