Pre Federal: La divisional Ascenso la definirán Atlético Regina y Cinco Saltos

En el gimnasio de ex Corprofrut, Cinco Saltos derrotó, esta vez como visitante, por tercera vez consecutiva a Cipolletti, un cotejo por la fase regular y los dos últimos encuentros por los play off de las semifinales de la categoría Ascenso del Torneo Prefederal 2024 y accedió a la final de la divisional por el ansiado lugar en la divisional superior.

El cruce finalizó para los de "La Ciudad del Lago y de las Rosas" por 2 a 0, ambos partidos se definieron en suplementario, demostrando la paridad del cruce. El segundo juego finalizó 74 a 67, con una gran producción de Facundo Mazzoni (25 puntos y 9 rebotes), Joaquín Pérez Carrero (13) y Tomás Bordi (12). En el local no alcanzó con el partidazo de Tomás Guychalero (30 puntos y 12 rebotes).

Facundo Mazzoni el abanderado de la victoria de Cinco Saltos. Foto: Facebook Trico Basquet

La final del Ascenso será entre Atlético Regina y Cinco Saltos, se disputará al mejor de tres partidos y comenzará el viernes 29 en La Calderita de Avenida Rivadavia de la Perla del Valle. El segundo juego será el domingo 1 de diciembre en el Boris Luis Kocina y, si es necesario, volverán a la cancha del Albo para definir el título y el último pasajero a la Liga Federal de Básquet 2025, que se unirá a los siete representantes de la zona Campeonato: Pérfora, Centro Español, Pacífico, Biguá, Independiente, Deportivo Roca y Del Progreso.

Atlético Regina se mantiene invicto en la competencia, luego de dejar en el camino en la otra semifinal a la Asociación Deportiva Centenario (ADC) por 2 a 0. Los albos a priori son los candidatos a ganar el título, llevan una serie invicta de 14 partidos jugados y los mismos ganados, y parecen estar un escalón arriba de sus rivales. Aunque, en definitiva se definirá en el terreno de juego.