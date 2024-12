Vélez le ganó con autoridad a Huracán y es el nuevo campeón de la Liga Profesional

En una auténtica final a todo o nada, Vélez se consagró como el nuevo dampeón de la Liga Profesional. El Fortín le ganó 2-0 a Huracán con goles de Claudio Aquino y Damián Fernández y sumó un nuevo título, el número 17, a sus vitrinas. El próximo sábado buscarán el Trofeo de campeones contra Estudiantes de La Plata. Talleres, el otro contendiente, cayó en Córdoba ante Newell's, y le dio via libre al conjunto de Liniers para ser el nuevo ganador del título liguero.

EMOCIÓN TOTAL EN LINIERS. ¡VÉLEZ CAMPEÓN!



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2024

Una década y media después, el conjunto de Liniers y el Globo volvieron a cruzarse para definir un torneo, y el final fue el mismo. Esta vez, la situación algo distinta: el puntero del campeonato llegaba con ventaja (48 puntos, +20 de diferencia de gol) y Huracán tenía el triunfo como única opción para gritar campeón. Hoy, como aquella vez que el Fortín ganó 1-0 en 2009 con gol de Maximiliano Moralez, la victoria y el título quedaron del lado velezano.

En un partido en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros fueron superiores prácticamente de principio a fin, el gol de Claudio Aquino (con algo de suspenso por un offside que después se revirtió) le entregó la manija del encuentro al Fortín. Manejó la pelota, ganó la mayoría de los duelos individuales y así fue desgastando a los de Frank Kudelka, que tuvieron pocos argumentos en ataque y, pese sus cambios en el complemento, nunca logró hacer competir a su equipo en el cotejo.

El tanto de Damián Fernández antes del descanso significó la tranquilidad, la misma con la que en el segundo tiempo la 'V' azulada controló un encuentro en el que el rival no supo cómo lastimarlo, y en el que en alguna jugada pudo hasta transformar la victoria en goleada. Fue triunfo, deshaogo y fiesta en Liniers para un equipo que se repuso de un golpe durísimo en Copa Argentina para conseguir un título que refleja su gran performance en el 2024. Hace un año peleaba el descenso con muchos de estos jugadores, hoy es el nuevo rey del fútbol argentino y levanta otro título doméstico después de 10 años.

Vélez superó con autoridad a Huracán y es el campeón

TERMINÓ EL PARTIDO, VÉLEZ CAMPEÓN - El Fortín se impuso con autoridad por 2-0 ante Huracán y, de esta manera, se consagró como el nuevo campeón de la Liga Profesional. Con la victoria propia y la derrota de Talleres en Córdoba, el conjunto de Gustavo Quinteros se coronó como el mejor equipo del fútbol argentino.

ST 35' Sale la figura y hay ovación: Se retira Aquino y hay aplausos a rabiar en el Amalfitani. El público velezano corea el nombre del volante, que marcó el 1-0 y fue uno de los mejores del encuentro.

¡TODOS DE PIE! OVACIÓN TOTAL PARA CLAUDIO AQUINO EN LINIERS.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2024

ST 31' Otra chance del local: Una más del Fortín, que domina el partido completamente. Una buena combinación entre Aquino y Ordóñez terminó con un remate de zurda del volante central que pasó cerca del palo izquierdo de Galíndez.

ST 29' ¡Casi el tercero de Vélez! - Encuentra espacios el local, y casi lo liquida. Aquino tomó una pelota suelta y metió un centro milimétrico para el anticipo de Matías Pellegrini, que remató de lleno al travesaño. Es mucho más el Fortín, cuyo público está disfrutando de la victoria.

¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A PELLEGRINI!



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2024

ST 17' Sale entre lágrimas: El joven central de Vélez tuvo que dejar la cancha por el golpe en la cabeza y dejó la cancha llorando. En su lugar ingresa Aaron Quirós.

ST 10' Valentín Gómez se jugó la vida: El central local puso la cabeza cuando Ramón Ábila estaba presto para rematar al arco de media vuelta y salvó al Fortín. En el medio, se ligó un tremendo golpe (fue jugada peligrosa de Wanchope) y el partido se detuvo unos minutos para que lo atiendan.

¡DEJÓ TODO! Fuertísimo golpe de Wanchope Ábila sobre Valentín Gómez.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

ARRANCÓ EL COMPLEMENTO - Ya rueda la pelota en el Amalfitani para los últimos 45 minutos, en lo que por ahora es victoria y consagración velezana. En Huracán hay dos modificaciones: Eric Ramírez y Lucas Souto ingresaron en lugar de Rodrigo Cabral y De La Fuente.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO - Al final de los primeros 45 minutos, Vélez se impone por 2-0 y por ahora es el campeón de la Liga Profesional. Luego de insinuar más que un Huracán con pocos argumentos ofensivos, el Fortín encontró el 1-0 (a pesar del suspenso por el offisde sancionado) y desde ahí maneja el partido con comodidad para, por el momento, consagrarse campeón del fútbol argentino.

Con un poco de suspenso, Aquino abrió el camino para el triunfo parcial de Vélez. (Foto: Clarín)

PT 46' Se picó: En una pelota dividida sobre el lateral se cruzaron Elías Gómez y Hernán De La Fuente y quedaron cara a cara. El árbitro Facundo Tello arregló todo con una amarilla por lado.

AHORA... DE LA FUENTE VS. ELÍAS GÓMEZ. ¡DEFINICIÓN CALIENTE!



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

PT 41' GOL DE VÉLEZ - Amplía la ventaja el Fortín con una avivada: la jugó rápido Aquino para Pizzini, este sacó centro para Valentín Gómez, al que le taparon su tiro pero en el rebote el otro central, Damián Fernández, puso el 2-0.

¡¡¡SE DURMIÓ HURACÁN Y DAMIÁN FERNÁNDEZ PONE EL 2-0 DE VÉLEZ!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

PT 31' GOL DE VÉLEZ - Después de la revisión, es gol confirmado y el Fortín se pone 1-0. Gran acción de Maher Carrizo, que recibió a espaldas de la defensa del Globo y servirle el gol a un Aquino que primero definió contra el cuerpo de Galíndez, pero luego tuvo revancha en el rebote y no perdonó.

¡¡GOL DE VÉLEZ!! AQUINO PONE EL 1-0 DEL FORTÍN QUE QUIERE GRITAR CAMPEÓN.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

PT 30' Gol de Vélez, pero hay VAR - El Fortín abría la cuenta con gol de Aquino, pero el línea sancionó offisde. No obstante, la jugada se revisa en el VAR y podría ser revertida.

PT 23' Tobio tiene que dejar la cancha: El central del Globo no puede más por una molestia física que arrastraba hace algunos minutos y deja el campo. En su reemplazo ingresa Guillermo Burdisso.

PT 21' ¡Tapadón de Galindez! - La más clara del partido fue para el local y apareció el arquero de Huracán. Se tiró atrás Romero y puso una buena pelota para Christian Ordóñez, que tiró centro atrás para Claudio Aquino, cuyo remate fue detenido de gran manera por el guardameta del Globo.

¡¡¡ESPECTACULAR ATAJADA DE GALÍNDEZ A AQUINO!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

PT 16' Primer aviso local: Después de un rato donde no pasó demasiado, Vélez tuvo la primera. Luego de un tiro de Francisco Pizzini que fue despejado en el camino, la pelota le quedó a Joaquín García, que tiró un centro para que Braian Romero anticipe pero el '9' no pudo llegar a conectar.

ARRANCÓ EL PARTIDO EN LINIERS - En uno de los escenarios donde se puede decidir al campeón, ya juegan Vélez y Huracán.

Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Christian Ordóñez, Maher Carrizo, Claudio Aquino, Francisco Pizzini y Braian Romero.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, Williams Alarcón; Walter Mazzantti, Ramón Ábila, Rodrigo Cabral.

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: José Amalfitani

Qué necesita Vélez para ganar la Liga Profesional 2024

Si gana su partido, es casi imposible que se le escape el torneo al equipo de Gustavo Quinteros. El Fortín tiene +20 de diferencia de gol y Talleres, su escolta, tiene +9. Es decir, el elenco cordobés debería derrotar por más de 11 goles a Newell's (dependiendo por cuánto se imponga el Fortín ante el Globo) para que el conjunto de Liniers no salga campeón en este escenario.

Si el Fortín empata con Huracán, dependerá pura y exclusivamente de Talleres. Si la 'T' gana saldrá campeón, mientras que si empata (vuelve a entrar en juego la diferencia de gol) o pierde el título se quedará en el José Amalfitani. Finalmente, en caso de perder con el Globo este domingo, no tendrá chances de salir campeón debido a que, independientemente del resultado en Córdoba, su rival de hoy lo superaría en puntos.

Qué necesita Huracán para ganar la Liga Profesional 2024

La respuesta es una sola: ganar este domingo. En caso de sumar de a tres, superará a Vélez por un punto en la tabla. No obstante, no depende de sí mismo para ser campeón. El conjunto quemero también necesita que Talleres no derrote a Newell's: si hay empate en Córdoba, el equipo de Frank Kudelka se quedará con el torneo por diferencia de gol, mientras que con una derrota de la 'T' lo superará en puntos. Eso sí, cualquier resultado que no sea ganar en el Amalfitani hoy lo deja fuera de carrera por el título.