Miguel Borja habló y fue contundente sobre su futuro en River

Fue el goleador de River en 2024, sin embargo no terminó el año de gran manera y los rumores de salida empezaron a circular. Ante esta situación, Miguel Borja habló en una entrevista con ESPN y fue contundente sobre su futuro en el Millonario: "Quiero seguir en River por mucho tiempo".

El Colibrí dio una nota al programa F90 de ESPN, donde no tuvo dudas al contestar si pretendía continuar en River: "Sí, claro. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa". Además, expresó que se siente a gusto en el país y cómo el club lo hace sentir: "El Mundo River es algo especial: mi familia se siente a gusto en Argentina, y lo lindo es que cada día compites y te exigen, y a mí eso me encanta. He sido feliz y sentí que he hecho muchas cosas que me ayudaron en lo personal, espero que sea así por mucho tiempo".

Acerca de las posibilidades que tuvo para irse (se habló del CSKA Moscú ruso y del Al-Rayyan de Qatar), Borja contó que su posición es clara: "Se lo he dicho a Juan Pablo (Pachón, su representante), que le explota el teléfono. Él sabe lo que yo quiero y por lo que llegué a River, que era competir y hacer historia. Siempre surgen opciones, pero hasta el momento estoy tranquilo, disfrutando de mis vacaciones. Me siento a gusto en el club, y si es la voluntad de Dios que sigamos por muchos años más, así va a ser".

Por último, habló de su relación con Marcelo Gallardo, y destacó que el DT lo ayudó en un momento delicado donde trascendió un conflicto personal del colombiano: "Un día a Marcelo le dije que no me sentía con confianza y le pedí ayuda. Creo que fue en esos días que tuve problemas personales y eso influye, a veces los hinchas no entienden que nos pasan cosas. Después de todo, él fue quien me llevó a River".

Borja fue elogioso con el trabajo del Muñeco Gallardo.

Además, ante la consulta sobre la comparación entre cómo trabajan el Muñeco y Martín Demichelis, con el que tuvo un mayor rendimiento en cuanto a goles, tuvo palabras elogiosas para ambos: "A los dos los escuché, los he respetado y los admiro porque uno ha construido una carrera como futbolista y ahora lo está haciendo como entrenador, y el otro es uno de los máximos referentes de América desde el banco. Siempre ha estado el respeto y las ganas de aprender con ellos".