El Consejo de Fútbol de Boca se negó a declarar por encubrimiento de abuso sexual

Los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, se negaron a declarar en la causa por encubrimiento de abuso sexual contra Jorge Martínez, ex entrenador del equipo femenino, realizada por la jefa de prensa Florencia Marco.

Los tres ex jugadores y en algún momento referentes del plantel profesional se presentaron de manera virtual a la cita pactada ante el juez Marcelo Bruniard y el fiscal Marcelo Mora. Los miembros del Consejo, al igual que Adriana Bravo, directora del departamento de Igualdad y Género del club, hicieron uso de la prerrogativa judicial y afirmaron que entregarán un escrito sobre los hechos.

El juez tendrá diez días hábiles para definir si los procesa, dicta la falta de mérito o si los sobresee en el delito que contempla hasta tres años de prisión.

De todas maneras, cabe remarcar que en 48 horas inicia la feria judicial, por lo que la situación se resolverá en febrero. A su vez, para este mes los abogados defensores del Consejo presentarán el escrito con sus respectivas versiones.

La causa inició el 10 de abril, el mismo día en el que Jorge Martínez fue condenado. En el juicio, Florencia Marco relató los episodios de abuso y acoso que sufrió de parte del entonces entrenador de "Las Gladiadoras" y señaló que les informó a los tres encargados de gestionar el fútbol, pero que no hicieron nada. Bermúdez, Cascini y Delgado desacreditaron la versión de Marco, pero el fiscal del juicio, Marcelo Martínez Burgo, no les creyó y pidió la apertura de un proceso por falso testimonio y encubrimiento.

En tanto, a comienzos de diciembre, Marco informó que debía reincorporarse a trabajar al club a riesgo de ser despedida sin causa.

"Mientras el presidente del 'Club más grande del mundo' se ríe, en este contexto, me exigen volver al lugar donde me dejaron sola cuando pedí ayuda, donde están los que fueron cómplices de todo y quienes me dieron la espalda en el peor momento", manifestó.