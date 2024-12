Alta Barda cerró su gran año ganando el Regional de Clubes

Se jugó en Chubut, el Regional de Clubes Categoría Sub 14 femenina de Hockey. Alta Barda se quedó con el título superando en la final a Roca RC, y cerrando un gran año para el club del alto capitalino, que lideró dentro del plano local en varias categorías y consiguió el trofeo patagónico en otras categorías.

Gran año de Alta Barda en el hockey. El club neuquino consiguió grandes resultados en las competencias locales y nacionales, quedándose ahora con el Regional de Clubes A patagónico, donde superó con amplio margen todos los cotejos disputados, incluida la final ante Roca RC por 5-0. El andar, derrotó en el grupo a las rivales de la final (6-4), Los Perales (8-2) y Patoruzu (5-0). En semifinales goleó 7-2 a Santa Rosa.

Además estuvieron compitiendo Neuquén RC e Independiente, quienes se vieron en el duelo por el quinto puesto donde las azules superaron a las rojas 2-1. Ambos elencos mantuvieron el lugar en la Competencia A para la Federación neuquina en el 2025.

En Mayores consiguió el título neuquino 2024.

El año dejó al club del alto capitalino como campeonas en Sub 14, Sub 16 y Sub 19 del torneo neuquino, sumando a ellos la corona en primera damas y caballeros. En el Integración, donde se reúnen los equipos de Neuquén y Rio Negro; logró el primer puesto en Sub 14, y 16 y varones.

A nivel Regional de clubes, además del título conseguido en Comodoro Rivadavia este fin de semana, festejó en Sub 19 jugado en Trelew, mientras que quedó en tercer lugar en Sub 16 y primera damas.