Regional Amateur: los partidos de ida de la tercera fase van el sábado

Los cuatro partidos de ida de la tercera Fase del Torneo Regional Amateur Federal 2024/2025 en la modalidad play off para la Zona Sur de la Región Patagónica se jugarán todos el día sábado, dos irán a las 17 y los restantes a las 19. La medida de no jugar el domingo la tomaron los dirigentes con el objetivo de no pagar doble por el feriado del domingo 8, ya que se incrementarían los honorarios de árbitros, policías, médicos, enfermeros y alquiler de ambulancias. La decisión obedece a un tema económico, en tiempos complejos para los clubes.

Para los equipos de la zona, la atención estará centrada en Cipolletti, donde La Amistad recibirá a Don Bosco, el partido será a las 19 y la vuelta se disputará el domingo 15 en Zapala. Don Bosco viene de eliminar a Belgrano de Esquel al que le ganó 4 a 1 en Chubut y luego empató 2 a 2 de local. Es el único equipo de la Liga de Fútbol de Neuquén en competencia ya que La Amistad dejó en el camino a Maronese. Perdió 2 a 1 la ida en Neuquén y goleó 6 a 2 en la vuelta en su cancha.

Habrá cuaterna arbitral del Valle Medio rionegrino de la Liga de Luis Beltrán, Lucas Alejandro Moreira será el árbitro principal, que estará acompañado por Fernando Luis Mardones y Oscar Alberto Valdebenito como asistentes y Héctor Emilio Luis Cubría como cuatro colegiado.

El cotejo será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1, FM Urbana 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios del Jorge "El Vasco" Hernandorena.

Los otros tres partidos

En Comodoro Rivadavia, a confirmar en las próximas horas, en choque de equipos de la ciudad, Huracán será local de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) en su propio reducto el "César Muñoz" del barrio Industrial o en el estadio Municipal del barrio General Enrique Mosconi en Kilómetro 3, con mayor capacidad para albergar espectadores. Arrancará a las 17 con el control del oriundo de Punta Alta de la Liga del Sur de Bahía Blanca, Fernando Omar Marcos.

En la provincia de Buenos Aires, en Villalonga, el Deportivo homónimo de esa ciudad recibirá a partir de las 17 a Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche, con Sebastián Navarro de la Liga del Sur de Bahía Blanca como árbitro principal.

Finalmente, a las 19 en Río Gallegos, habrá enfrentamiento entre elencos de la capital de Santa Cruz, cuando se enfrenten Boxing Club ante Escorpión con el control de Marcelo Gabriel Ugarte de la Liga de Comodoro Rivadavia.