¿Un guiño a River de Quintero?: "Si se da la tercera vez..."

Juan Fernando Quintero volvió a ser una de las sensaciones del fútbol argentino, esta vez vistiendo la camiseta de Racing. El colombiano, que debió salir en el último partido frente a Godoy Cruz y padece un leve esguince en su rodilla izquierda, concedió una entrevista al youtuber Ezzequiel en la que habló de su presente y también le abrió las puertas a una hipotética vuelta a River si se dan las condiciones.

"En su momento dije que no, pero hay un amor tan grande de uno por la institución y todo lo que vivió que, si se da de querer de las dos partes, por qué no, si, volvería", confesó el mediocampista autor del gol clave en la final de Madrid ante Boca. Igualmente, Quintero aclaró que retornaría sólo si cree que su presencia jerarquiza a River: "Sé que tengo las puertas abiertas, pero siempre que sea para aportar. Si no estoy para aportar creo que no iría".

#Fútbol | Juanfer Quintero fue consultado sobre si volvería a River y dijo: "En su momento dije que no, pero el amor es tan grande que, si se da de querer de las dos partes y yo estoy para aportar, volvería a River"



¿Te gustaría volver a verlo con los colores del Millonario? pic.twitter.com/NHwN0dKo8Q — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 21, 2024

Además de sugerir una tercera etapa en River en un futuro, Juanfer volvió a recordar aquellas palabras de Juan Román Riquelme luego de la final de la Copa Libertadores 2018. Cuando el youtuber lo hizo elegir entre Riquelme y Pablo Aimar como jugadores, eligió al ex '10' Xeneize pero aprovechó para tirarle un palito: "Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó de él, sí. Uno no espera que jugadores así te quiten el mérito de algo", expresó.

En su momento, Riquelme había analizado aquel duelo en Madrid y dijo sobre el gol de Quintero que "va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día". El colombiano completó los dichos sobre el ídolo de Boca: "Habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron".

Por último y de cara al clásico de Avellaneda frente a Independiente, duelo para el que el técnico Gustavo Costas lo esperará hasta último momento, Quintero contó que se siente muy a gusto en Racing y lo ilusiona el presente de la Academia: "No solo los hinchas están ilusionados, yo también, el grupo. Vamos paso a paso y tenemos un hambre de gloria increíble. Tenemos copa internacional y sería algo muy bonito ganar algo así para Racing", cerró Juanfer. ¿Lo veremos tirando magia el sábado?