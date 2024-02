Argentina se metió entre las mejores de la Copa Oro

Objetivo cumplido para la selección Argentina femenina en la Copa oro luego de superar el pasado lunes a República Dominicana, debió esperar resultados para acceder a cuartos de final. Colombia en su zona superó a Puerto Rico, y le permitió a las dirigidas por Portanova acceder como una de las mejores terceras del certamen.

La Copa oro de la Concacaf se divide en tres zonas, donde clasifican los dos primeros equipos, más los dos mejores terceros. En esta edición, cuatro elencos de Sudamérica compite como invitados donde Argentina integró el A, con dos potencias como Estados Unidos y México.

Tras igualar en su presentación ante las aztecas 0-0, caer 0-4 contra Estados Unidos, y ganarle a República Dominicana 3-0, las Argentinas dependían algunos resultados que se dio a la primera, ya que en el cierre del B, ya que Colombia superó a Puerto Rico, clasificó y dejó al centroamericanas con solo 3 unidades, quedando por debajo de los 4 puntos objetivos por las dirigidas por Portanova en la pelea por los dos cupos como terceras.

La fase de grupos cierra hoy, con los duelos entre Canadá vs Costa Rica, y Paraguay ante El Salvador, donde definirán el 1-2, y el otro posible tercer puesto. Canadá va por el 1 de la general donde espera Brasil (9ptos) luego están México con 7, como segundo quedó Estados Unidos y Colombia (6pts).

Los cuartos de final se disputarán el sábado y domingo. los cruces quedarán definido una vez terminada la fase de grupos donde se ordenaran en sistema de tabla general, midiendo 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, y 4° vs 5°.