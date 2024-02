Con un Báez extraordinario, Argentina venció a Kazajistán

En un infartante definición Sebastián Báez le ganó a Dmitry Popko por el quinto punto de la serie ante Kazajistán por Copa Davis, que se desarrolló en el Jockey Club de Rosario. Con el triunfo el equipo argentino logró su clasificación a la Fase de Grupos de las Finales del certamen más importante por equipos.



En el último partido de la jornada, Báez superó al kazajo, por 6-4, 3-6 y 7-6 (6), en 2 horas y 43 minutos.



En una jornada agradable en Rosario, muy lejos de los casi 40 grados de sensación térmica registrados el sábado en el estadio del barrio Fisherton, los que se sacaron chispas en la cancha fueron Báez y Popko, quienes disputaron una dramática definición por el quinto punto de la serie y el pase a las Finales.



Porque después de un contundente primer set del argentino, el kazajo se recuperó en el segundo y la decisión se trasladó al tercero, cuando el tenista visitante llegó a sacar con el marcador 5-4 a su favor, pero no pudo aprovecharlo. Así como tampoco pudo concretar los dos puntos de partido con los que contó en el tie break.



Quien sí le sacó provecho a esa situación fue Báez, que tras levantar el segundo punto de partido de su rival, ganó los dos juegos siguientes para desatar la locura del público local y de sus compañeros.



Pero la victoria no fue sólo de Báez, porque en el primer partido del día, luego del 1-1 del sábado, Máximo González y Andrés Molteni vencieron en dobles a la pareja conformada por los kazajos Aleksander Nedovyesov-Popko y le dieron un punto clave a Argentina.



La dupla local remontó con carácter un inicio adverso y se impuso por 6-7 (3), 6-4 y 6-0, en 2 horas 42 minutos de juego.



El quiebre del partido para "Machi" y Molteni llegó en el quinto game del segundo set, cuando luego de perder el primer parcial en el tie break y de ir quiebre abajo en el segundo. Los argentinos ganaron su servicio para igualarlo en 3-3. Desde ahí, la dupla local comenzó a mostrar su mejor tenis, quebró en el 5-4 y cerró el set a su favor.



Ese buen nivel continuó en el tercer set, donde la pareja nacional no le dio posibilidad de reacción a los kazajos y se impuso por un contundente 6-0.



En el segundo turno, tras el triunfo del dobles, Cerúndolo, quien le había dado el primer punto a Argentina en la jornada del sábado, no pudo ante Timofey Skatov, con quien cayó por 7-6 (1) y 6-4.



El kazajo, quien había sido el responsable de igualar la serie en el primer día de competencia, era inicialmente el designado para disputar el doble. Pero, en una decisión de último momento, el capitán Yuri Shchukin decidió preservarlo pensando en un posible quinto punto y la apuesta dio resultado.



Cerúndolo estuvo lejos de su mejor tenis, se mostró por momentos incómodo con sus golpes e impreciso, a tal punto que registró 54 errores no forzados a lo largo del partido.



Esa falta de precisión le jugó en contra en momentos clave, como en el octavo game, cuando sacó con el marcador 5-3 e incluso contó con dos set points para llevarse el primer parcial. Sin embargo, no pudo aprovecharlos y finalmente terminó cediendo el set en el tie break.



En el segundo set, un rápido quiebre en el cuarto game puso al kazajo al frente y, cuando parecía que se encaminaba para cerrar el partido a su favor, un quiebre de Cerúndolo puso al argentino en partido. Pero el número 22 del ranking mundial, de 25 años, no pudo beneficiarse del envión y en el game siguiente, Skatov quebró para cerrar el set por 6-4.



Con el triunfo en la serie, Argentina ganó su lugar entre los 16 países que jugarán la Fase de Grupos de las Finales, que se disputarán en septiembre. Allí los equipos participantes se dividirán en cuatro zonas de cuatro selecciones cada uno. De esa instancia saldrán los clasificados para el Final 8, programado para noviembre en Málaga.