Entregaron 22 vehículos para hospitales y centros de salud en Neuquén

La provincia de Neuquén sumó este martes 22 nuevos vehículos al sistema sanitario, en el marco de la presentación del modelo neuquino de gestión. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el ministro de Salud, Martín Regueiro, y la ministra Julieta Corroza, quienes destacaron la importancia de reforzar el parque automotor.

El ministro Regueiro señaló que esta entrega de vehículos se enmarca dentro de la evolución del Plan Provincial de Salud. Aseguró que cada avance responde al objetivo de fortalecer la infraestructura y garantizar la atención médica en todo el territorio. También resaltó que estos hitos son parte de un trabajo sostenido que busca mejorar la red hospitalaria.

Actualmente, todos los hospitales de Neuquén cuentan con al menos una ambulancia cero kilómetro, lo que permite asegurar el traslado de pacientes y la primera atención en cada localidad. Regueiro consideró este logro como un paso clave para garantizar equidad en el acceso a la salud en la provincia.

Por su parte, la ministra Corroza recordó que al inicio de la gestión había déficit de insumos, medicamentos y recursos básicos en los hospitales. Subrayó que hoy se observa un sistema público con infraestructura renovada, más equipamiento y un parque automotor fortalecido, lo que refleja un cambio significativo en la calidad de los servicios.

Los vehículos entregados incluyen ambulancias 4x2 y 4x4, diez pickups 4x4 y siete utilitarias modelo Kangoo. Las unidades fueron distribuidas entre hospitales, centros de salud y direcciones del ministerio. Esta incorporación se suma a los 27 vehículos incorporados en lo que va de 2025 y a los 52 sumados durante 2024, consolidando un proceso de renovación constante.