Allanamientos en Neuquén: investigan a un traumatólogo infantil por cirugías "fantasma"

La Justicia neuquina investiga un presunto fraude millonario que involucra a médicos y a una reconocida obra social. La fiscal del caso, Valeria Panozzo, ordenó tres allanamientos en la ciudad de Neuquén en el marco de una causa por supuestas estafas mediante el cobro de cirugías que nunca se realizaron.

Los procedimientos se concretaron este miércoles por la mañana en una clínica privada y en dos domicilios particulares de los profesionales bajo sospecha, con intervención del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial. La medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

El objetivo de la fiscalía es secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares para analizar la documentación que podría respaldar la acusación.

La investigación del Ministerio Público Fiscal comenzó tras una denuncia presentada por abogados del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quienes señalaron que el sindicato, sus afiliados y la mutual habrían sido defraudados económicamente “mediante pagos indebidos a un profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas nunca realizadas”.

Según la denuncia, el principal acusado es un traumatólogo infantil, que en todas las operaciones figuraba junto al mismo médico anestesista. Sin embargo, varios afiliados declararon que sus hijos solo fueron atendidos en consultorio o en hospitales, pero jamás ingresaron a quirófanos.

De acuerdo a la información preliminar, el perjuicio económico ascendería a unos $20 millones.

Por ahora, la fiscalía se concentra en el análisis del material secuestrado, lo que permitirá definir los próximos pasos de la investigación que ya sacude al ámbito médico y sindical en la provincia.