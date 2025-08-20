Avanza la obra de derivadores viales en la Ruta 65 con impacto clave en Cipolletti

La construcción de derivadores viales sobre la Ruta Provincial 65 en Cipolletti avanza a buen ritmo y ya alcanzó el 20% de ejecución, según confirmó Vialidad de Río Negro. La obra, que demanda una inversión superior a los $1.600 millones con fondos provinciales, busca resolver los históricos problemas de circulación en los accesos a la ciudad, especialmente en la intersección con las vías férreas. El proyecto contempla dos intersecciones canalizadas, iluminación LED, semaforización, dársenas de transporte público y una reconfiguración integral del nodo vial, con impacto directo en la seguridad y la calidad de vida de miles de vecinos.

La obra sobre la Ruta 65 forma parte del Plan de Obras Públicas 2023–2027 y tiene como objetivo principal ordenar el tránsito en uno de los sectores más congestionados de Cipolletti. El proyecto incluye la construcción de derivadores con carriles específicos para giros, separadores de tránsito, isletas de canalización y señalización horizontal y vertical. También se prevé la instalación de iluminación LED en todo el tramo intervenido, la reubicación de garitas de colectivos y la incorporación de dársenas para el transporte público. La intersección más crítica, ubicada en el cruce con las vías férreas, será transformada en un nodo canalizado que permitirá mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de espera. Según Obras y Servicios Públicos, estas modificaciones permitirán descomprimir el ingreso desde Fernández Oro, La Toschi y otros barrios del Este cipoleño.

El intendente Rodrigo Buteler y el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren recorrieron la obra

Durante una recorrida por la zona de obra, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó la importancia estratégica del proyecto. “La obra de los derivadores representa un hito en nuestro esfuerzo por desarrollar Cipolletti como una ciudad moderna y segura. Este proyecto no solo mejora el acceso hacia y desde nuestras comunidades, sino que establece una estructura sobre la cual continuar construyendo nuestro futuro”, expresó.

La intervención sobre Ruta 65 no solo busca mejorar la circulación vehicular, sino también contribuir al reordenamiento urbanístico de Cipolletti. La reducción de los tiempos de viaje, la disminución de accidentes y la mejora en la infraestructura vial impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Además, la obra permitirá reconfigurar el acceso a barrios como Mariano Moreno, donde se proyecta la reubicación de asentamientos y la creación de un pulmón verde urbano. La modernización del nodo vial también facilitará el desarrollo de ciclovías, defensas metálicas y cordones de seguridad, promoviendo un entorno más seguro y ordenado. “La ciudad no tiene obras de esta envergadura hace muchísimos años. Son obras que realmente transforman la calidad de vida de la gente”, agregó Buteler.

