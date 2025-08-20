Con fondos provinciales, Neuquén avanza con la pavimentación de la ruta a Moquehue

La pavimentación de la ruta provincial 11 ya comenzó a dar sus primeros pasos. La adjudicataria José J. Chediack S.A.I.C.A. instaló el obrador y trasladó equipos al lugar, iniciando tareas de mantenimiento rutinario. Esta obra forma parte del plan vial que busca asfaltar 600 kilómetros de caminos durante la actual gestión provincial.

El proyecto fue priorizado por su impacto en la comunidad local, que depende de la conectividad para el traslado cotidiano, y por el crecimiento del turismo en la región. Haber avanzado en los procesos licitatorios a comienzos de año permitió a las empresas adjudicatarias organizarse y llegar listas al inicio de la temporada de obra, tras la finalización de la veda invernal.

La firma adjudicada ya comenzó con los primeros trabajos de logística, trasladando maquinaria pesada y avanzando en el acondicionamiento del sector. El tramo a intervenir abarca 13 kilómetros desde el cruce con la ruta 13 hasta el acceso a Moquehue, preservando la traza existente y reduciendo el movimiento de suelo para proteger las especies nativas.

El plan incluye diversas mejoras viales, desde la adecuación de infraestructuras hasta un diseño que garantice mayor seguridad para los usuarios. Se asignó un plazo de 24 meses para la ejecución, con una inversión de 17.440 millones de pesos provenientes de fondos provinciales.

En paralelo, el gobierno neuquino ejecuta más de 600 kilómetros de obras en distintas rutas. Se trata de una cifra significativa, teniendo en cuenta que en toda la historia provincial se alcanzaron 1.120 kilómetros pavimentados.