Tras el éxito en los teatros de Buenos Aires, la obra El Beso inició su gira nacional con Mendoza como uno de sus destinos destacados. El elenco principal, integrado por Luciano Castro, Mercedes Funes, Mónica Antonópulos y Luciano Cáceres, llegó a la provincia para presentar la pieza teatral y disfrutar de un fin de semana largo lleno de actividades.

Hospedados en el hotel Esplendor, los actores aprovecharon su estadía para compartir variadas experiencias que incluyeron visitas a reconocidas bodegas mendocinas. Entre ellas, la Bodega Bressia fue una parada que sorprendió a Luciano Cáceres, quien destacó en sus redes sociales la explicación de la guía sobre la historia del lugar y sus vinos.

De manera similar, Mercedes Funes y Luciano Cáceres exploraron Casa Vigil, ubicada en Maipú. Este establecimiento, conocido tanto por sus viñedos como por su restaurante, está bajo la dirección de Alejandro Vigil. La dupla artística valoró la calidad del servicio y la experiencia vivida durante el recorrido.

Espectáculos y vino una combinación perfecta

El paisaje y los vinos mendocinos tuvieron un lugar protagónico en las publicaciones del elenco, que también degustó platos típicos de la región, quedando muy satisfechos con la gastronomía local.

El domingo, el grupo continuó su recorrido hacia Lunlunta, donde visitaron el emprendimiento Corazón de Lunlunta, dedicado a la producción de aceite de oliva. Acompañados por Gabriel Guardia, responsable del proyecto, los artistas recorrieron las instalaciones y probaron el producto final, sumando otra experiencia auténtica de Mendoza a su agenda.

Con esta agenda intensa, el elenco de El Beso supo aprovechar al máximo su paso por Mendoza, combinando teatro, cultura y turismo en un fin de semana 100% mendocino.