Buta Ranquil inauguró su subsede universitaria con más de 70 alumnos

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) inauguró oficialmente una subsede en Buta Ranquil, donde este martes comenzó el primer ciclo lectivo con la inscripción de 71 estudiantes. La apertura representa un hecho histórico para la localidad del Alto Neuquén, que suma nuevas oportunidades de formación superior.

Durante el acto, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, resaltó la importancia de contar con un Estado presente que invierta en educación pública. También destacó el programa de becas Gregorio Álvarez y las inversiones en infraestructura educativa que acompañan este proceso de crecimiento regional.

El evento contó con la participación de autoridades locales como el intendente Pedro Cuyul, el delegado del Alto Neuquén Gustavo Coatz, el intendente de Chos Malal Nicolás Albarracín y la decana del Centro Regional Zapala, Graciela Bianchini. Todos coincidieron en que la subsede es un paso clave para el desarrollo académico y la integración territorial.

La nueva oferta académica incluye carreras de Minería con orientación en Petróleo o Laboratorio, además de la Tecnicatura en Topografía. Estas propuestas permiten a los alumnos continuar su formación en Zapala, accediendo a títulos de ingeniería en Agrimensura o licenciaturas en Tecnología Minera.

El intendente Cuyul sostuvo que la creación de esta subsede significa “un renacer educativo para la región”, mientras que Ousset recordó que uno de los ejes del gobierno provincial es redistribuir las oportunidades académicas. La apertura se complementa con las sedes de Chos Malal y Andacollo, fortaleciendo el proyecto universitario en el norte neuquino.