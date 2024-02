En Cipolletti volvió Matías Carrera y esperan por Henry Sáez

En la segunda semana de la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2024, Cipolletti sigue sumando jugadores para el plantel que desde a fines de enero comanda el marplatense Gustavo Noto.

En las últimas horas se anunció el retorno del lateral/volante por derecha Matías Ezequiel Carrera, que durante 2022 y 2023 militó en Club Deportes Municipal Iquique en la segunda división de Chile. En diciembre cumplió 27 años, y fue descartado para jugar en primera división tras el ascenso conseguido el año pasado, jugó 30 partidos y no marcó goles. Se inició en San Martín, en el "Celeste" del barrio Don Bosco de Cipolletti, y llegó a las inferiores albinegras en 2011 con 14 años. En 2015 debutó en primera división en certámenes afistas, hasta el 2021, jugó 106 partidos, marcó 4 goles, uno por Copa Argentina y los tres restantes en el Torneo Federal A. No deja de ser una buena incorporación y muchos se ilusionan con el tándem con Boris Magnago, que tantas satisfacciones les dio en 2021 en la era Gustavo Raggio.

Así anunció Cipolletti el retorno de Matías Carrera al club, tras dos años en el fútbol chileno

#FederalA?



Matías Carrera regresa al Club para formar parte del plantel 2024????



El lateral derecho vuelve al Albinegro después de conseguir el ascenso a la primera división de Chile con Deportes IquiqueuD83DuDC4FuD83DuDC4F



¡Bienvenido a casa, Mati!#VamosCipo #clubcipolletti pic.twitter.com/19eC96yxgQ — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) February 7, 2024

En los próximos días se definirá el tema de Henry Sáez. El jugador ya se reunió con el entrenador, que ya lo dirigió cuando ambos coincidieron en La Amistad, en el 2021/2022.

Por un lado el goleador debe resolver su cuestión laboral, ya que trabaja en Neuquén y a los 36 años para 37, no es una cuestión menor, sabe que no puede vivir en el futuro como profesional de la actividad y no ha podido hasta el momento solucionar el problema de horarios, mientras la temporada ya lleva más de 10 días de desarrollada y sabe que corre de atrás. Por otro, el cuerpo técnico le habría solicitado que se ponga a tiro desde lo físico. El 2023 militó en la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) y el todavía en disputa Torneo Regional Federal Amateur en Maronese, Pero el nivel y el roce, lejos están de la tercera categoría del fútbol argentino. Un tema a resolver para el goleador que debería llegar con varios kilos menos para sumarse al plantel. El tiempo dirá si "El Goldo" vuelve a vestir la casaca del club de sus amores o solo fue una ilusión del propio involucrado y de los hinchas que lo tienen como ídolo.

"Cipo" se sigue alistando a la espera del 24 de marzo, fecha prevista para el inicio de la competencia, que hasta el domingo venidero no tiene nuevos habitantes en la categoría, esperando se definan cuantos serán los ascensos definitivos, la conformación de las zonas, la forma de disputa y el organigrama del certamen. Y a la espera de algún refuerzo más en la mitad de la cancha, donde parecer ser el lado más débil de un plantel que ya casi estaría cerrado.