Riestra dio el golpe en el inicio de la Fecha 11

Arrancó el capítulo 11 de la Copa de la Liga profesional, el Deportivo Riestra Superó a Independiente como local por 1-0. El rojo viene en la zona alta con 18 y ahora deberá ver como se definen los restantes partidos para saber si se mantiene en el lote de clasificados.

Con total autoridad, Riestra consiguió tres puntos clave que le permiten alejarse un poco de la zona baja de la general. El elenco del “Ogro” Fabbiani hizo la diferencia en el primer tiempo y supo cuidarla en el complemento.

Luego de un cabezazo de Benegas que reventó el travesaño de Rey, llegó el único tanto del cotejo a los 17´ cuando una pelota aérea fue sacada a medias del fondo del Rojo, Guillermo Pereyra tomó el esférico y tiró un gran centro al segundo palo para Ramírez quien de cabeza puso el 1-0.

Con el triunfo, Riestra quedó con 11 unidades en el puesto 10, Independiente suma 18, se mantiene como líder pero debe esperar que hagan los otros cuatro equipos que tienen la misma cantidad de puntos.

En el grupo A, las acciones continúan el sábado con Atlético Tucumán vs Rivadavia, y a las 21.30 Vélez vs instituto. El domingo será el turno de Barracas Central vs Huracán (16) River irá en el Monumental ante Gimnasia 18.30hs, y Banfield vs Talleres 21. El lunes Argentinos ante Central.

En el grupo B, 21hs de hoy viernes se verán las caras Newells vs Platense. El sábado 17 San Lorenzo vs Sarmiento y Racing 19.15 en el Cilindro vs Defensa y Justicia. El domingo el líder Godoy Cruz vs Tigre, y el gran duelo entre Estudiantes recibiendo a Boca 21. Unión vs Central Córdoba, y Belgrano ante Lanús cierra la fecha 11.