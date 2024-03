Tévez: "Sigo insistiendo en que nos robaron"

Tras una noche de fuerte polémica luego del empate 2-2 entre Barracas Central e Independiente, con fuertes acusaciones de Carlos Tévez al árbitro Pablo Dóvalo y un posterior cruce por la red social X con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, hoy el Apache dio una conferencia junto al presidente Néstor Grindetti en la que, si bien estuvo más tranquilo, no bajó el tono de sus declaraciones por lo ocurrido anoche.

"Hoy más tranquilo sigo insistiendo en que nos robaron. No voy a cambiar mi versión. Vi todas las jugadas y sigo insistiendo que perjudicaron a Independiente", comenzó diciendo Tévez, que reclamó por un mejor arbitraje para evitar polémicas como la de ayer: "Lo único que los técnicos no queremos es que nos caguen. Ayer se habló más del árbitro que del partido y eso es lo que no queremos".

Continuando con su visión de lo ocurrido, el entrenador dejó en claro que está dispuesto a abandonar su cargo si sus dichos perjudican a Independiente: "Lo que va a pasar después, si vuelvo a decir alguna cosa y esto perjudica a Independiente, tendré que dar un paso al costado porque lo que menos quiero es perjudicar al club. Soy un agradecido porque nos dan la oportunidad de trabajar".

Además, ante la pregunta de si se veía dirigiendo mucho tiempo más en Argentina, a raíz de la frecuencia de este tipo de polémicas, Tévez comentó: "No mucho. Sé que es difícil el fútbol argentino, pero me tengo que plantear si quiero seguir siendo parte de este sistema. Si sos parte, tenés que bancarte todas estas cosas, y sino, dar un paso al costado", fue lo que dijo sobre el futuro de su carrera de entrenador en el país.

Al ser consultado por sus dichos personales sobre Dóvalo y la posibilidad de que el árbitro lo lleve la justicia, Tévez afirmó: "Que Pablo (Dóvalo) vaya a la Justicia, ¿qué me importa?. Lo arreglamos donde él quiera. No le debo nada a nadie", fue la picante respuesta. Cabe destacar que tanto Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA, se manifestó hoy en favor del árbitro, en tanto que la Asociación Argentina de Árbitros emitió un comunicado anunciando acciones legales contra Carlitos por "menoscabar el buen nombre y honor" del juez.



Por último, en otro de sus cruces de anoche, esta vez ante Toviggino, Tévez fue muy claro en separar esto como un tema suyo, quitándole responsabilidad al club: "Yo acá soy el técnico de Independiente. Lo de Toviggino es personal, lo arreglamos en Twitter o donde él quiera", comentó..

Por último y volviendo a la polémica del duelo ante Barracas quien también habló fue Grindetti, presidente del Rojo que acompañó al Apache en la conferencia de prensa. "Esperemos que no vuelvan a suceder situaciones como estas. Vamos a hacer todo lo que institucionalmente corresponde para defender a independiente; no hay ninguna duda", expresó el mandatario del elenco de Avellaneda, que aún está que arde por lo ocurrido anoche.