El “Áspero” ante su gran chance mundial

El tren pasó y Gino Godoy se subió a la gran chance internacional que tiene en frente. En Toronto, Canadá, el neuquino irá por el título de la Federación Internacional de Boxeo vacante en categoría Súper Welter, donde se medirá ante el indio Sukhdeep Singh Bhatti.

Radicado hace una semana en la localidad canadiense, y listo para una de sus peleas más importantes de su carrera. El “Áspero” Godoy va por la corona internacional de la FIB ante el invicto Indio pero radicado en Canadá, que llega con una palmares de 17 peleas, todas ganadas, 7 de ellos por KO. En la balanza registró un peso de 69.600kg.

“Venimos desde enero preparando esta pelea, este sábado voy a estar cumpliendo 36 años y voy a estar peleando por primera vez por una chance mundial. Hace 20 años que estoy en el boxeo y quiero demostrarle a los chicos que todo llega, tarde o temprano” Expresó Godoy en Grito Sagrado.

Por el lado del neuquino, llega con un peso de 69,650 kg, y un palmarés de 30 ganadas (19) perdió 3 y no tiene empates. Su última presentación fue en Cinco Saltos con triunfo por KO ante José Castillo. En el análisis del rival, Sukhdeep Singh Bhatti, “Es igual que yo, que se entrena y que tiene muy buenas condiciones. Mi equipo trabajó muchísimo junto a los Sparring, nos fuimos fogueando para afrontar esta pelea. Me encuentro a la altura por eso”.

“Disfruto mucho del boxeo, es un deporte que a mí no me genera estrés, sino placer hacerlo. Compartir con mi familia que me acompaña, eso me hace bien y yo lo hago con muchas ganas. Tengo la chance de escribir una parte de la historia para Neuquén, son momentos que le marcan la vida a uno”.