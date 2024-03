¿Descansa el goleador?, Martínez incluiría a Cavani en la rotación

Luego de la gran actuación de ayer que rompió su sequía goleadora, Edinson Cavani podría tener un descanso en el próximo duelo de Boca en Copa de la Liga. Pensando en el duelo ante Unión de la próxima jornada, pero fundamentalmente en la seguidilla de partidos que tendrá en pocos días durante marzo, el entrenador Diego Martínez evalúa varios cambios entre los que estaría el uruguayo.

Quienes podrían dejar el once de cara al duelo ante el Tatengue son Cavani, Luis Advíncula, Lautaro Blanco, Cristian Medina, Kevin Zenón y Miguel Merentiel, es decir que Martínez baraja un total de siete cambios. Durante marzo Boca tiene un total de siete compromisos en 28 días (contando el de Belgrano) donde disputará Copa de la Liga, jugará por Copa Argentina frente a Central Norte y debutará en la Copa Sudamericana.

Según @marcosbonocore, Boca apunta a una rotación contra Unión en Santa Fe uD83DuDEA8uD83DuDD35uD83DuDFE1



?? Advíncula, Blanco, Figal, Medina, Zenón, Merentiel y Cavani son candidatos a salir del equipo por regulación física.



? Descartados Pol Fernández y Marcos Rojo. El mediocampista podría volver… pic.twitter.com/Gnm056PtTY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 4, 2024

Algunos que ingresarían casi con seguridad son Darío Benedetto, Luca Langoni, Lucas Blondel y el juvenil central Aaron Anselmino. Por otra parte, Equi Fernández continúa lesionado y tampoco jugará este partido y se suma a Guillermo Pol Fernández y Marcos Rojo, otros que siguen descartados. En cuanto a Cristian Lema, que ayer no estuvo, lo esperarán para ver si vuelve a la zaga.

El que se refirió al Matador fue Cristian González, DT de Unión, que tuvo palabras elogiosas: "Lo de Cavani no me sorprende, me daba hasta risa que lo criticaran. Son rachas, por suerte pasó en el partido anterior y ojalá no pase en el que viene", expresó el Kily. Aparentemente, el Tatengue "zafaría" de que el uruguayo juegue desde el inicio.