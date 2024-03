Revelaciones sobre la salida de Papu Gómez de la Selección

Durante una entrevista televisiva, Yésica Frías, quien fuera la exnovia de Exequiel Palacios, volvió a hacer referencia a Papu Gómez, reavivando la discusión sobre los motivos que llevaron a su exclusión de la Selección Argentina.

Papu Gómez, fue marginado de la Selección Argentina, mucho antes de arrojar positivo en control antidopaje. Su previa desvinculación se debió a tensiones con otros jugadores antes del incidente. Adicionalmente, surgieron controversias sobre supuestas prácticas de magia negra para asegurar su participación en el Mundial, afectando negativamente la salud de un compañero, Giovanni Lo Celso, lo que generó un rechazo generalizado. Además, se difundió un presunto conflicto con Lionel Messi, situación que desfavoreció su imagen.

Según un comentario durante el programa "A la Tarde" de América TV: "El papu se desubicó y le dijo entrega a Antonella, al capitán argentino".

Que dijo la ex de Palacios sobre el Papu Gómez

"De ese tema sé algo, pero prefiero no hablar", expresó Yésica Frías, en medio de una disputa con el ex jugador de River debido a su divorcio, durante su participación en el programa 'Socios del espectáculo', donde fue interrogada acerca del Papu.

Rodrigo Lussich, el conductor del programa, no se anduvo con rodeos y realizó preguntas directas para esclarecer la situación. Intentando evitar implicaciones, el conductor uruguayo la interrumpió rápidamente para confirmar si era cierto que intentó asegurar su lugar en la Copa del Mundo, diciendo: "Lo que se rumorea es que recurrió a una bruja…"

Deseando evitar más conflictos, Yésica compartió su perspectiva sobre las razones detrás de la exclusión del Papu, indicando: 'No estoy segura, pero si lo apartaron debe ser porque algo no hizo bien en el aspecto futbolístico. No creo que sea algo personal, sino profesional', sugirió prudentemente.