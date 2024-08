US Open: Etcheverry y Cerúndolo ganaron y se enfrentarán en segunda ronda

Dos de las principales raquetas argentinos arrancaron el US Open con el pie derecho. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry superaron la primera fase al vencer a Sebastian Ofner y Giovanni Mpetshi Perricard, por lo que se enfrentarán en la segunda ronda del certamen. El Bocón arrancó mal ante el austríaco pero remontó para ganar 5-7, 6-4, 6-4 y 6-2, mientras que Tomy logró un sólido 6-4, 6-2 y 6-3 ante el francés de 21 años. Además, Francisco Comesaña también empezó con el pie derecho al vencer al suizo Dominic Stricker en cuatro sets.

Cerúndolo comenzó de manera desfavorable, con dos doble faltas seguidas y un pasaje muy impreciso. Ofner aprovechó esto para llevarse dos veces el servicio del argentino, que pese a un quiebre no pudo evitar perder el primer set. La segunda manga no comenzó de la manera más alentadora puesto que Fran sufrió un quiebre que lo dejó 0-3. No obstante, llegó la recuperación del número 29 del ranking: dos quiebres consecutivos para pasar a dominar el set y llevárselo por 6-4.

En un tercer parcial muy disputado, Cerúndolo sacó a relucir su derecha y su jerarquía en un momento clave, afirmándose también con el saque (ya no le quebrarían más en el duelo) y consiguiendo un quiebre clave en el sexto game para alcanzar el 6-4 que le otorgó la ventaja. Ya en el cuarto, un rápido break lo puso 2-0 en ventaja ante un Ofner desgastado que iba a ceder nuevamente su saque para que el argentino redondee un triunfo en cuatro sets. Así, el Bocón se metió por segunda vez consecutiva en la segunda ronda del US Open.

Por su parte, otro ganador argentino en Flushing Meadows fue Etcheverry. El platense no le dio ninguna opción a un Mpetshi Perricard y se tomó revancha de la final del ATP de Lyon, donde el francés le negó el hasta ahora esquivo primer título de su carrera en el circuito. Un quiebre a favor en el séptimo juego del primer set encaminó la historia en su favor, y a pesar de no poder aprovechar un par de set points con el saque del francés, ya con su servicio redondeó el 6-4.

En el segundo parcial, con una muy buena tarea en la devolución sobre los saques de Perricard, el argentino consiguió un par de breaks consecutivos y encaminó el triunfo con un 6-2. En el tercero y último y pese a que sobre el final pidió asistencia por un problema en su mano derecha, Etcheverry logró redondear la victoria con un nuevo quiebre en el quinto game, que luego materializó con otra ruptura para el 6-3 final. Gran triunfo de Tomy, que se enfrentará en segunda ronda ante su compatriota y amigo Cerúndolo.

Comesaña, otro de los ganadores

Luego de su gran actuación en Wimbledon, el Tiburón quiere seguir sorprendiendo en instancias de Grand Slam. El argentino, número 108 del ranking ATP, dejó atrás un tropiezo al comienzo del encuentro para vencer a Stricker por 4-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-3 en poco más de tres horas.

El marplatense, en su primera vez en un cuadro principal de US Open, dio vuelta el partido afirmado en su saque (10 aces y 78% de puntos ganados con el primer servicio) y aprovechando sus chances. Logró un quiebre clave en el segundo set para igualar el duelo, se llevó después de una ardua pelea el tercero en tiebreak y cerró la victoria con un 6-3 en el último parcial. Su próximo rival será el francés Ugo Humbert, que hoy dejó afuera al brasileño Tiago Monteiro.

El que se quedó en el camino es Camilo Ugo Carabelli, quizás el que más difícil la tenía en la jornada de hoy. El porteño de 25 años cayó en sets corridos frente a Taylor Fritz, local y número 12 del mundo. Después de batallar en el primero pero sucumbir por 5-7, el resto del encuentro se le hizo muy cuesta arriba al argentino, que sólo pudo ganar 3 games. Fue 7-5, 6-1 y 6-2 para el estadounidense, cuyo próximo rival es el italiano Matteo Berrettini.