Cipolletti dejó atrás la crisis deportiva para vivir una económica

El Club Cipolletti vive en el marco del Torneo Federal A 2024, su mejor momento deportivo del año. Dos victorias consecutivas ante los equipos mendocinos, Huracán Las Heras en La Visera y San Martín el domingo en Mendoza, le han dado un plafón de puntos que lo han alejando casi definitivamente de la lucha por el descenso: solo necesita 1 punto de los 9 que restan jugarse para asegurar la categoría para el año venidero. Invicto desde la llegada de Gabriel Nasta como entrenador, piensa en meterse en los play off por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En contrapartida, el presente económico preocupa a los dirigentes y los números están en rojo. Las bajas recaudaciones en los partidos como local, la caída de algunos sponsors, han complicado de sobremanera y han ido en contra del presupuesto.

El plantel recién cobraría esta semana lo correspondiente al mes de julio. Los salarios estaban atrasados y recién tuvieron una actualización con la llegada de la nueva conducción del fútbol profesional. Los jugadores venían cobrando en cuotas sus haberes, hubo meses que percibieron sus honorarios en cuatro veces.

Manuel Berra, hoy cumple 43 años, baluarte en el campo de juego y fuera del mismo. Foto: (Luis Alberto Amaolo)

Qué dijeron desde la dirigencia de Cipolletti sobre la crisis económica

El presidente de la subcomisión de fútbol, Norberto Ramírez hizo un balance de la gestión que llevan adelante hasta el momento en el Club Cipolletti. Aseguró que "el balance no es tan positivo. Tuvimos cosas buenas y cosas malas. Como grupo se ha podido poner un dinero y hemos tratado de llevar este tema de la mejor manera. La parte negativa es que los chicos no están al día con los sueldos, ya venían atrasados y estamos tratando de ponernos al día. Venían cobrando en cuatro veces, nosotros vamos a tratar de llegar en este mes en dos veces para pagarles. Porque se han caído muchísimos sponsors y algunos otros que van pagando en tiempo y forma y otros que hemos logrado que estén. Tuvimos un inconveniente con una transferencia que íbamos a recibir de Provincia. Los tiempos de los Ministerios por ahí no son los nuestros".

En declaraciones a LU 19 La Voz del Comahue, remarcó que "el último partido que tuvimos de local (ante Huracán Las Heras) fue negativo. Tuvimos que sacar dinero de nuestro bolsillo para terminar de solventar los gastos. Pero lo pudimos hacer y encarar el viaje a Mendoza, más un porcentaje importante de los sueldos de los chicos. Junio se terminó de pagar y calculo que esta semana van a tener las transferencias en cada cuenta".

En otra parte del diálogo con el programa Bunker Deportivo sostuvo que "nos costó bastante llegar a acuerdos con gente que estaba en la directiva, pero de a poco eso se fue calmando y estamos tratando de hacer juntos todo y tratando de llevar a buen puerto todo este tema económico que es el que más nos molesta. Uno siente la preocupación que tienen los chicos y uno quiere tratar de solucionar los problemas lo más rápido posible. En el club nos encontramos con sueldos muy bajos, con un presupuesto acotado, que son unos 20 millones más o menos, que no es poco pero hay clubes que tienen menos sueldos, pero esto es Cipolletti. Yo creo que vamos a entrar a septiembre debiendo solamente agosto".

Los precios de las entradas

Respecto a la actualización de los precios de las entradas, fijadas por el Consejo Federal para todas las canchas, opinó que "pareciera que estuviéramos viviendo en otro torneo, en otro país y otro mundo. Porque la verdad está costando sobremanera que la gente vaya a la cancha y si le aumentamos yo veo que eso es más inconveniente todavía. Por eso implementamos con buen atino el 2 por 1 para que la gente pueda ir a la cancha. No nos tocó buen tiempo y no lo vimos reflejado. No podemos cambiar el precio de las entradas porque eso lo fija el Consejo Federal. Entonces van a venir a ese precio pero vamos a tratar de que sea 2 por 1, para que la gente se pueda acercar y pueda aportar también su granito de arena que en este momento el club lo necesita mucho".

Pese a que en la semana previa del partido ante San Martín en Mendoza, las versiones indicaban que el plantel no quería viajar a jugar. Fue tajante en sus dichos "no vamos a llegar a ese punto (el de no viajar). En un par de semanas nos ponemos en camino con el sueldo de julio y ya estaría agosto que se está corriendo". El otamendino Tello, autor de los goles en las últimas dos victorias albinegras. Foto Luis Alberto Amaolo

"Cipolletti no corre riesgo alguno como para terminar de participar en este Torneo Federal A, con los sponsors que han quedado y los que estamos sumando. No nos va a pasar lo que le pasó a Sansinena ni mucho menos. Que la gente se quede tranquila porque si uno tiene que meter la mano en el bolsillo lo va a hacer. El club tiene que terminar este torneo"

Luego sostuvo que "sabemos que hay un déficit importante de acá a diciembre. Que el que quede como presidente se va a tener que hacer cargo.

De acá a diciembre vamos a tener un déficit cercano a los 100 millones de pesos. Lo digo abiertamente para que la gente lo sepa y empiece a entender por qué Cipolletti está en esta situación"

Finalmente remarcó que "la decisión del cuerpo técnico la hicimos por afuera y nos hacemos responsables. El cuerpo técnico está al día, en un departamento que pagamos nosotros y los arreglos que se han hecho a nivel personal lo han hecho con uno y eso está totalmente al día. Lo firmado con anterioridad es lo que hay preocupación y se está trabajando en conjunto con la presidenta para quedarnos al día. Cipolletti gracias a dios tiene un montón de disciplinas y el que sea elegido el 30 de octubre para comandar las riendas del club, se va a tener que sentar con cada una de las comisiones. Nosotros tenemos la idea de seguir, formar una lista y presentarla 15 días antes como recomienda el estatuto".