Boca negocia por Claudio Aquino

En los últimos días de mercado Boca sigue intentando reforzar su plantel y la noticia es que el Xeneize negocia con Vélez para incorporar a Claudio Aquino. El volante de 33 años tiene contrato hasta diciembre con el Fortín, pero podría activar una cláusula de salida de 1.5 millones de dólares que le permita dejar el club antes de que venza su vínculo y transformarse así en nuevo jugador boquense.

El Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ya había mostrado interés por Aquino, de gran presente desde su llegada a Vélez, elenco que hoy lidera la Liga Profesional. Después de la fallida negociación por Alan Velasco, ese interés se reactivó y el propio presidente de Boca le habría hecho conocer al futbolista el deseo de que llegue al club de La Ribera.

uD83DuDEA8Boca negocia con Vélez por Claudio Aquino, tal como adelantó @JulioPavoni ayer en @TyCSports.

*??Riquelme ya habló con el futbolista para ficharlo ahora. Su contrato vence en diciembre y tiene una cláusula de rescisión de u$s1.5M, pero el futbolista no quiere irse por esa vía. pic.twitter.com/STX6JtVN60 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2024

No obstante, y pese a la existencia de la cláusula de salida, Aquino no querría ejecutarla para no generar malestar en Vélez. Aparentemente, el volante le prometió al presidente Fabián Berlanga que se quedaría hasta diciembre, aunque una negociación paralela donde el Fortín acepte una propuesta formal (que todavía no llegó) del Xeneize podría solucionar la situación, logrando que el ex Cerro Porteño pase a vestirse de azul y amarillo.