Lo que dejó la presentación de Colapinto en la Fórmula Uno

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1. Luego de 23 años de espera, un argentino corrió en la máxima competición de automotores del mundo y en su estreno en el Gran Premio de Italia finalizó en un más que meritorio 12º lugar tras largar en el puesto 18. James Wowles, director del equipo Williams, opinó sobre la actuación del oriundo de Pilar.

“En términos de cómo lo hizo, estuvo muy bien. No tomes mi palabra para ello, toma una visión global, pero terminar a unos pocos segundos de Alex -de los cuales la diferencia se hizo toda en el primer stint-, cuando se clasificó fuera de la posición que podía lograr, es un buen resultado”, expresó Wowles.

En ese sentido, el jefe del equipo Williams aseguró que “parte de la razón por la que pusimos a Franco en el coche es que obviamente ha hecho miles de kilómetros en el simulador y trabajo de preparación en segundo plano. Eso no le quita mérito. Es todo lo contrario. Es sólo que te muestra más que tratamos de invertir lo que pudimos en la preparación en el tiempo que teníamos”.

Wowles se mostró satisfecho por el desempeño de la gran apuesta de Williams para este cierre de temporada: “Procedimentalmente hizo todo lo correcto. En la salida no perdió la posición. En la parada en boxes hizo un buen trabajo, puso el coche en las marcas.Es un mundo totalmente diferente en la forma de utilizar todas las herramientas y sistemas, y todavía hay más por venir, pero es un muy buen comienzo para donde tenía que estar. Y no se equivocó en la carrera. No hubo un momento en el que lo miraras y dijeras: está fuera de control”.

El director de la escudería detalló además cómo Colapinto estuvo muy cerca de Alex Albon en la carrera del sábado: “Más globalmente, mira todo el fin de semana cómo ha progresado. Aparte de un error en la clasificación, ese es el único error que alguien puede poner en él este fin de semana. Y sin eso, creo que podría haber estado luchando por un punto hoy en su primera carrera. Así que estoy muy contento, de verdad, con todo lo que ha hecho este fin de semana y cómo lo ha construido”.

Franco Colapinto, quien tuvo su histórico debut en la Fórmula 1 arriba de un Williams en el Gran Premio de Italia, lanzó una picante frase contra un periodista: se enojó porque lo llama "ítalo-argentino".

El joven oriundo de Pilar, de 21 años, expresó su bronca con el español Antonio Lobato, de la cadena DAZN. "Para todos, díganle a Lobato que no soy ítalo-argentino, que soy argentino solo. Ya he leído por varios lugares que anda diciendo que soy ítalo-argentino. Sólo tengo el pasaporte", sentenció, fiel a su estilo.