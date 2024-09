Scaloni: conforme con el triunfo, elogios para Dybala, y un “guiño” para el interior

"No creo que tengamos tanta superioridad con el resto, el fútbol es extraño y en cualquier momento te ponen en su lugar, por eso vamos partidos a partido" dijo Scaloni. . Foto: X AFA

Argentina derrotó a Chile 3-0 por la séptima fecha de las eliminatorias Sudamericanas en el Monumental. Lionel Scaloni se mostró conforme principalmente con el segundo tiempo, dijo que a los juveniles hay que llevarlos despacio, y que “Me encantaría ir a jugar al interior del país”.

El DT supo corregir en el entre tiempo y se vio desde el arranque. “El partido fue complicado, hasta los 30 fuimos superiores y después el final de la primera etapa no fue bueno. En el entretiempo hablamos y corregimos, salimos con un punto más de juego y después el resultado fue justo, ganamos bien”.

“Se jugó bien, hay algo para corregir. El equipo estuvo en campo contrario, generó situaciones y recuperó. cuando estamos en el campo rival intentamos ser precisos, cuando estos chicos lo son sale el gol”.

Asimismo, se mostró contento por el tanto de Dybala, que volvió a la selección y a convertir luego de la Finalissima: “Paulo es un poco de todo, alegría y sensación fea porque no pudo estar con nosotros en la Copa. Cuando está bien nos aporta muchas cosas. Cuando entra nos puede dar muchas cosas”, dijo y agregó: Es un futbolista para tener la '10', nosotros no le dijimos, solo se la dimos”.

Por otro lado, resaltó el buen trabajo de Otamendi que “está siempre que lo solicitamos” y el de Lisandro Martínez como lateral por izquierda. Además, a la hora de hablar de los juveniles, considera que hay que llevarlos con tranquilidad para que se adapten mejor.

En relación al plantel, que a pesar de no tener a Messi y Di María, sigue mostrando su juego en la cancha, sostuvo que “no es difícil hacerles entender a los jugadores que tienen que competir, sino viene otro por su puesto. Entendieron el mensaje y siguen compitiendo, el resultado sigue siendo positivo y eso es bueno”.

En la previa, extrañamente las entradas no estaban agotadas rápidamente como sucedió antes, un poco por la ausencia de los dos ídolos, y también por los precios elevados. Es por ello que se preguntó por volver al interior: “Me encantaría ir a jugar al interior del país, pero no depende de mí, hay cuestiones que ahí no entro”.

También se dio unos minutos para hablar de Di María, con quien ya había hablado: “Ángel tiene las puertas abiertas para lo que quiera en la Selección. Él es una leyenda de este país”, y apuntó también que “el '11' a Lo Celso lo definieron entre ellos, Ángel le dijo que la tomara”.

Sin confirmar el estado de Nico González y Mac Allister, que salieron con molestias, y sabiendo que no sufrió amarillas que hagan perder el próximo partido ante Colombia, Argentina volverá a los trabajos el viernes con los jugadores que no vieron minutos, ya pensando en la visita ante el Subcampeón de América.