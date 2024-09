Entre lágrimas, Ángel Di María se despidió de la Selección: "Ahora soy un hincha más"

Con el cruce entre Argentina y Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026 comienza el fin de una era. Si bien varios exponentes de una generación del fútbol argentino ya se retiraron, hoy se homenajeó a uno de los dos referentes del equipo campeón del mundo y bicampeón de América: Ángel Di María.

El momento llegó, Di María se despidió entre lágrimas, su familia acompañándolo, y sus compañeros de la Celeste y Blanca junto a él. Para muchos, “Fideo” se volvió en uno de los mejores 5 jugadores en la selección, producto de los títulos ganados.

“Es un momento difícil de poder hablar, tengo muchos sentimientos por dentro. Primero que nada quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA y el predio, 16 años que viví cosas difíciles con ellos y al final terminé teniendo tantas alegrías con ellos. Fueron los que siempre estuvieron. Esto es un agradecimiento por todo lo que hicieron por mí y todos los chicos que pasaron” Expresó entre lágrimas, mencionando además y agradecido a todos los DT que tuvo en los 16 años dentro de la selección “Aprendí mucho de todos ellos”.

En el cruce entre Argentina y Chile por las Eliminatorias, y con un Monumental repleto, se homenajeó Ángel Di María, quien decidió retirarse de la Selección, coronado de pura gloria.





“No quiero olvidarme de todos los que están acá, algunos más chicos otros más viejos, me dieron la posibilidad de ganar todo. Es gracias a ellos que hoy me estoy yendo de esta manera, con todo este homenaje. Voy a estar eternamente agradecido, a todo el cuerpo técnico, médico y todo el staff. Voy a estar agradecido de por vida, ahora soy un hincha más, Voy a estar alentando en las Copas América y Mundiales apoyándolos”.

Sin olvidarse de su familia, le dejó unas emotivas palabras: “Quiero agradecerle a mi familia, por el cariño que me dieron todos estos años cuando las cosas no salían. Me bancaron a full, mis viejos mis hermanas, familia de mi mujer. Agradecido a ellos por bancarse todo y apoyarme hasta tener esta alegría que terminé teniendo en estos años. A mis dos preciosuras, a mi mujer, que se bancaron todo por mí, no dejaron nada que me lastime. Agradecerles eternamente gracias por acompañarme. Esta es la última copa que ganamos con esta camiseta. Gracias a todo y les agradezco con el alma”.

La noche comenzó de la mejor manera para uno de los máximos Idolos de la Selección, El video homenaje estuvo comandado por la voz de su hija mayor Mia, donde se pudieron ver diferentes imágenes de su carrera en la selección, con los goles claves en Copa América, Juego Olímpicos, y Mundiales, todos con la camiseta de la Selección.



Encabeza por Sergio Goycochea como el anfitrión de la noche, el homenaje continuó con la palabra del capitán Lionel Messi, ausente por lesión en esta convocatoria:

Junto a su amigo, Lionel Messi, con la copa del mundo.

“Perdón por no poder estar en esta noche tan especial para vos. Estoy intentando ponerme bien acá para volver, pero quería estar presente aunque sea con este video y desearte de que disfrutes mucho de esta noche tan especial junto a tu familia y tus seres queridos. Este homenaje es más que merecido por todo lo que nos diste, lo que hiciste. A nivel personal, ya nos dijimos todo lo que teníamos para decirnos. Tuvimos la suerte de compartir un año (en PSG) y estar todos los días juntos. De charlar mucho. ¿Quién iba a decir que iba a terminar todo de esta manera después de todo lo que pasamos en la Selección y todo lo vivido?”.



Se sabe que no jugará porque cumplió con su promesa de que la Copa América de Estados Unidos era su último torneo, pero la AFA, en una decisión atinada como manifestó el técnico Lionel Scaloni, organizó una despedida para el rosarino, autor de goles en finales.

Hoy, desde las 19.45, homenaje para nuestro Ángel





En sus años con Argentina, Ángel Di María ganó todo, tanto en juveniles como la mayor. Comenzó con el mundial Sub-20 en Canadá 2007. Un año después, consiguió la medalla dorada en Beijing, con un gol en la final y ahí comenzó una costumbre. Tras varios años de sequía, pudo ‘romper la pared’ (como se llama su serie documental en Netflix) y convertir en la final ante Brasil en el Maracaná por la Copa América 2021, ante Italia en la Finalissima 2022 y meterle un golazo a Francia en el cruce definitivo de Qatar 2022. Este año, se retiró tras más de 145 partidos, 31 goles y 32 asistencias con otro trofeo: el de la Copa América en Estados Unidos.

Ángel Di María posando con los dos trofeos de Copa América

Franco Armani es otro que también confirmó su retiro de la Selección. El arquero de River recibió un permiso especial a Marcelo Gallardo para dejar la mini pretemporada que el Millonario realiza en Pilar y estará presente.