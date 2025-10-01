En una nueva jornada de Champions League, el encuentro más importante del día lo protagonizan Barcelona y Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuic. En un duelo importante para las aspiraciones de ambos en la fase liga, los dos llegan con bajas de peso entre las que destacan Ousmane Dembelé y Raphinha. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+. Por ahora, es igualdad 1-1.

Barcelona 1-1 PSG, los goles

A los 13 minutos, el Barça hizo la diferencia aprovechando un fallo en la salida rival para generar la jugada del gol. Tras una mala entrega de Vitinha, la recuperó Lamine Yamal, tocó con Pedri y éste habilitó a Marcus Rashford para que el inglés, de primera, le sirva el 1-0 a Ferrán Torres, que no falló.

No obstante, y pese a afrontar un partido incómodo sin la posesión, los parisinos pudieron encontrar un contragolpe que les dio la igualdad. Nuno Mendes condujo varios metros, recortó hacia dentro y encontró a Senny Mayulu, que recibió y definió de zurda al segundo palo de un Wojciech Szczesny que no pudo hacer nada.

Formaciones

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferrán Torres.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

Estadio: Olímpico de Montjuic.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

La previa

El Barça arrancó la Champions con el pie derecho tras vencer 2-1 como visitante a Newcastle en el arranque. No obstante, el cuadro culé llega con cuatro bajas, aunque ninguna tan importante como la de Raphinha. Los otros que no contarán para el alemán Hansi Flick son Joan Garcia, Marc Ter Stegen, Gavi y Fermín López. Además, Robert Lewandowski ocupará el banco de los suplentes.

Por su parte, PSG venció por 4-0 a Atalanta en la primera jornada y ahora visitará a uno de los rivales más duros que tendrá en este camino de fase liga. Además de Dembélé, que todavía continúa con su recuperación, Luis Enrique no podrá contar con Marquinhos y Désire Doué, mientras que Vitinha y Fabián Ruiz serán de la partida pero llegan con lo justo físicamente. El entrenador español apostará hoy por dos juveniles en el ataque: Ibrahim Mbaye y Senny Mayulu serán de la partida en la visita al Barça.