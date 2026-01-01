La salud de Christian Petersen continúa generando atención y preocupación en el mundo del espectáculo y la gastronomía. Luego de varios días de incertidumbre, este viernes 26 comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre su estado actual, tras haber sido internado de urgencia luego de una descompensación mientras realizaba una exigente excursión en la Patagonia argentina.

El episodio ocurrió durante una escalada al volcán Lanín, una actividad que el chef suele practicar como parte de su estilo de vida aventurero. Sin embargo, la travesía terminó de manera abrupta cuando Christian Petersen sufrió una fuerte descompensación que obligó a una rápida intervención médica y su posterior traslado a un centro de salud.

Desde entonces, el hermetismo fue casi absoluto. El único parte médico oficial que trascendió habló de una falla multiorgánica, un diagnóstico que encendió todas las alarmas y dio lugar a múltiples versiones sobre la gravedad del cuadro que atravesaba el reconocido jurado televisivo.

En ese contexto, un familiar de Christian Petersen decidió romper el silencio y llevar algo de calma. En diálogo con el programa A la tarde, brindó información concreta sin entrar en detalles escabrosos sobre el episodio que derivó en la internación.

“Christian Petersen está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”, aseguró el familiar, dejando en claro que la evolución es positiva y que el cuadro crítico inicial comenzó a revertirse de manera paulatina.

Consciente del impacto mediático que genera la figura del chef, la misma persona fue categórica al marcar un límite. “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, sólo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”, expresó, buscando frenar rumores y versiones infundadas.

Más allá del alivio que trajeron estas palabras, el entorno de Christian Petersen mantiene la cautela. La recuperación continúa siendo monitoreada día a día, con especial atención médica y acompañamiento familiar constante.

Mientras tanto, colegas, seguidores y figuras del ambiente siguen enviando mensajes de apoyo a Christian Petersen, a la espera de que pueda dejar atrás este delicado episodio y enfocarse únicamente en lo más importante: recuperarse por completo y volver, cuando esté listo, a la vida que tanto disfruta.