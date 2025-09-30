En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Chelsea le ganó con lo justo al Benfica en Stamford Bridge por la segunda jornada de la Champions League. En un cotejo con muchos condimentos el regreso de José Mourinho a enfrentar a los Blues, donde supo cosechar muchas alegrías, el conjunto londinense se valió de un gol en contra del colombiano Richard Ríos para sacar adelante un encuentro complicado y cosechar así su primera victoria en la competencia.

El duelo enfrentó a varios argentinos, con Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, dos baluartes de la Selección Argentina, como los más salientes. Además de ellos estuvieron Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, titulares en los Blues, y Enzo Barrenechea entre los iniciales para los portugueses.

Gol en contra de Ríos y Chelsea arriba

Una jugada fortuita le dio a los londinenses la apertura en el marcador en Stamford Bridge. Tras un centro desde la derecha de Pedro Neto, la pelota encontró a Alejandro Garnacho, que sacó un centro de zurda que el colombiano Richard Ríos, en su intento por despejar, mandó contra su propio arco.

La previa

Los londiensnes vienen de perder por 3-1 con el Brighton de local (Fernández marcó el único gol blue) y solo ganó uno de los últimos cinco partidos disputados en todas las competiciones. Los conducidos por Enzo Maresca cayeron en el debut por 3-1 con el Bayern Múnich en su debut en la Champions, por lo que van hoy por su primera victoria.

Enzo llega de marcar en la derrota de Chelsea ante Brighton.

Por el lado de la visita, Benfica viene de ganarle por 2-1 a Gil Vicente por la Primeira Liga, en lo que fue el debut de un Mourinho que retornó tras 25 años y llegó a causa de la destitución de Bruno Lage al caer en el duelo inicial de UCL frente al Qarabag por 3-2 como local. Este partido marca el regreso del Special One a Stamford Bridge. El DT portugués hizo historia con los londinenses, a los que guió a la conquista de la Premier en tres ocasiones durante sus dos etapas como entrenador (2004-2008 y 2013-2016), además de otros cinco títulos.

Mourinho, todo un símbolo de buenas épocas en Chelsea.

Galatasaray-Liverpool, otro duelo argentino

En otro encuentro que enfrentará a dos equipos con futbolistas albicelestes, el Galatasaray recibe en el estadio Ali Sami Yen Estambul al Liverpool. Los Reds, que tendrán a Alexis Mac Allister en el banco de los suplentes, visitarán a los turcos, con Mauro Icardi convocado pero que también iniciará como suplente a pesar de marcar en el último partido por la Superliga Turca.

El volante de la Selección Argentina, que fue papá hace unos días, viene alternando titularidades con suplencias en los últimos encuentros de Liverpool. Por su parte, Icardi retornó de buena manera tras su rotura de ligamentos y reemplazó al habitual Victor Osimhen mientras éste estuvo lesionado. Con la recuperación consumada del nigeriano, el ex Inter y PSG vuelve al banco de relevos.